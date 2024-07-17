嚴查新青安房貸 卓榮泰：政府將會下個動作

行政院長卓榮泰今（17）日在與媒體茶敘時向建商喊話，若透過非法行為規避，政府將有下個動作，不要低估政府在查察方面的能力。（記者廖振輝攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕新青安房貸遭指淪為炒房幫兇，財政部查核後發現截至3月底違規比率約3.5％，對此，行政院長卓榮泰今（17）日在與媒體茶敘時向建商喊話，若透過非法行為規避，政府將有下個動作，不要低估政府在查察方面的能力，希望建商為青年創造社會正義，而不是為自己創造不當利益。

卓榮泰強調，居住正義是一個長期議題，不管是年輕或中高齡的朋友都在談這個議題，為自己買房子、為下一代買房子，成為大家日常生活中焦慮的事情，所以，政府現在要從「量」的供需上要來增加。

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卓榮泰說明，目前新法規範，辦理區段徵收及市地重劃時，直轄市應留設5％、其餘縣市應留設3％供社宅使用，希望土地合理取得再加上其他獎勵措施，讓政府與民間合蓋社宅，另外，也希望盤點政府所有公共的土地，在可以釋放出來的情況下，引進到「大投資台灣」的計畫當中，把資金也放到社宅上面的建設，盼能在短時間內訂出一個量，讓供需讓民眾心安。

另針對新青安政策，卓榮泰表示，初步查核結果總計有1502件，未符自住使用個案，包括轉租、人頭戶等樣態，轉租的比例相當高，行政院已提出改革方式，在不影響新青安原始精神的情況下，希望貸前審慎審核，貸後了解使用用途，甚至限制一人一次申請新青安，至於是否有效果目前稍微有看到，但未來會持續進行。

卓榮泰強調，政院也在規劃，對於其他不配合的建商，若其透過非法行為規避，如果嚴重，還會有下一個動作。

卓榮泰並向建商喊話，「不要誤會了新青安的本意，不要低估政府在查察方面的能力，應該要合法的幫助青年人」，而不是在5年後讓問題呈現出來，「我們也不容許在5年後爆發問題」，會嚴格審核，希望建商為青年創造社會正義，而不是為自己創造不當利益。

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