英特爾AI解決方案，將提供奧運創新體驗（英特爾提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕2024年巴黎奧運、帕運將舉行，國際大廠英特爾宣布，將為全球最大的運動競技舞台打造AI科技，透過英特爾解決方案，將AI關鍵應用在三大場域，實現「AI 無所不在」的願景。

英特爾表示，該公司作為2024年巴黎奧林匹克運動會、帕拉林匹克運動會的全球官方AI平台合作夥伴，將導入基於英特爾軟硬體所打造的AI創新應用，為主辦單位、運動員、觀眾和粉絲帶來新一代的互動體驗。

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英特爾指出，AI 關鍵應用包括一、沉浸式運動體驗，讓粉絲體驗用於衡量運動潛能的創新技術。二、奧運首次提供端到端8K即時轉播體驗。三、在特定奧運及帕運場館中打造進階的無障礙環境。

英特爾奧運及帕運辦公室負責人 Sarah Vickers 表示，奧運和帕運是全球最大的競技舞台，集結所有優秀的運動員在此突破極限，實現人們從未想像過的成就。今年夏天，英特爾將在2024年巴黎奧運及帕運上，透過英特爾解決方案，加速實現『AI 無所不在』的使命，不僅向全世界展示科技和 AI 的強大潛力，更為全球上百萬觀眾創造親臨現場的互動體驗。

英特爾表示，2024年巴黎奧運為法國有史以來規模最大的比賽之一，將近1.5萬名運動員參賽，預估將吸引上百萬人到現場觀賽，以及數十億觀眾透過有線電視和數位平台觀看賽事。2024年巴黎奧運將於2024年7月26日至8月11日舉行;，帕運將於8月28日至9 8日舉行。

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