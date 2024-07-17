中國「免簽」沒效果？外媒曝外國遊客不敢去 背後原因一籮筐

中國正努力吸引外國遊客。圖為參觀北京故宮的遊客們。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國在疫情之後取消了大多數國家遊客的入境限制，目前共有10多個國家可免簽入境中國，並停留長達15天，中國正努力吸引外國遊客，希望藉此重振經濟並提振疲軟的消費支出，而自2019年以來，中國就沒有再公布國際旅遊收入數據，專家點出，中國要做的不僅是免簽而已，包含地緣政治緊張局勢在內的等多項因素，仍使外國旅客對於中國旅遊有著疑慮，成為潛在障礙。

《路透》報導，根據中國最大線上旅行社攜程數據，截至6月24日，包含法國、德國、義大利、馬來西亞、泰國等多個可免簽入境中國的國家，來自它們的預訂量年增150%，預計7月和8月的預訂量將會更多。

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自去年12月以來，中國對法國、德國、義大利、西班牙、澳洲、紐西蘭、波蘭等多個國家的遊客實施免簽入境政策。泰國、新加坡和馬來西亞等東南亞國家也和中國達成雙向免簽政策。

但就算有了免簽政策的推動，現在來中國的外國遊客，也比疫情前少了很多。

中國官方數據顯示，2019年入境外國人達4910萬人次，其中超過3分之1造訪中國的目的是為了觀光休閒，當年國際旅遊收入達1313億美元（約4.31兆元新台幣）。

到了2024年上半年，共有約1460萬人次的外國人入境，其中免簽入境850萬人次，占一半多一點，而自2019年以來，中國就沒有再公布國際旅遊收入數據。

儘管旅行社希望明年能吸引更多外國遊客，不過專家表示，中國要吸引外國人，不僅是免簽而已，地緣政治緊張局勢、不容忍異見的政府，以及一些西方媒體對中國的好戰描述，讓一些遊客望而卻步。而在6月，中國更發生2宗針對外國人的持刀攻擊事件，也引發了安全憂慮。

此外，中國也必須和日本競爭旅客的注意力，由於日圓疲軟，日本旅遊業正蓬勃發展。

對於外國人來說，另外一個潛在的障礙是中國龐大的數位基礎建設，從交通車票、餐廳預訂到景點門票等一切費用，都是靠微信、支付寶等中國當地的支付App有關的QR碼來進行，雖然中國允許外國的卡片和微信、支付寶掛勾，但系統和語言障礙，仍令人卻步。

住在蘇格蘭格拉斯哥的中國學者Liang Hongling，計劃和她來自愛爾蘭的丈夫在7月到中國旅遊，她對《路透》表示，完全無法想像1個沒有中國支付工具，不會說中國語言的外國人，要如何應對這一切。

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