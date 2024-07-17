職場新型態「咖啡徽章」！近6成混合型員工在簽到後立即下班（擷取CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在員工習慣遠距工作，職場出現「咖啡徽章」新型態，調查指出，58%的混合型員工承認會在辦公室簽到，然後立即下班。

CNBC報導，隨著工作場所敬業度已經趨於平緩，根據2023 年蓋洛普民調顯示，現在，只有3分之1的全職和兼職員工投入工作和工作場所，而大約50%的人沒有投入，這顯示悄悄辭職或隨波逐流已經成為後疫情時代的1個標誌，越來越多的員工試圖在不引起老闆或經理注意的情況下，盡自己最大的努力去做事，而「咖啡徽章」是最新的職場型態。

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所謂咖啡徽章，是指進入辦公室幾個小時「露面」的做法，這可能需要與同事喝咖啡或參加工作會議，然後離開去遠距工作。

根據視訊會議設備製造公司Owl Labs 2023 年的1項調查，超過一半（58%）的混合型員工承認會在辦公室簽到，然後立即下班。

專注於提高員工敬業度的軟體公司 Chronus執行長大衛·薩特懷特（David Satterwhite）表示，員工已經習慣了在家工作的靈活性，只有在絕對必要的情況下才會去辦公室。他補充” “把那個精靈放回瓶子裡太難了。”

任仕達執行長桑德范特諾登德（Sander van ’t Noordende）表示，在疫情期間，我們看到向混合工作的轉變速度大幅加快，人們不想放棄這一點。

任仕達發現，目前，37%的員工表示，如果雇主要求他們在辦公室花更多時間，他們會考慮辭職，而39%的員工表示在家工作是沒有商量餘地的。

另愛達荷州博伊西的商業心理學家羅傑·霍爾 （Roger Hall） 表示，這一最新趨勢並不令人意外，特別是考慮到虛擬工作變得更加容易，以及有多少員工感到無所事事。

薩特懷特指出，研究表明，當員工有發展、學習、指導和職業發展機會時，他們會更投入。如果沒有這些，咖啡徽章只是更深層問題的1個症狀。

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