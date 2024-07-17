金價飆新高！台銀黃金存摺衝上2613元天價

國際黃金價格持續走高。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際黃金價格持續走高，也帶動台灣銀行黃金存摺價格勁揚，以新台幣計價黃金存摺賣出價今（17）日每公克衝破2600元大關，在上午10點20分來到2613元，值得注意的是，台銀黃金存摺1年來漲幅已超過3成，若以1年前的2023年7月18日1966元來看，當時砸近10萬元買黃金存摺的人，放到現在已賺逾3萬元。

美國聯準會（Fed）官員的言論，鞏固9月降息預期，避險資金流向黃金，國際黃金價格週二（16日）漲逾1%，創下歷史新高，現貨黃金上漲1.6%，報每盎司2464.82美元，8月交割的黃金期貨價格上漲1.6%，報每盎司2467.80美元。

請繼續往下閱讀...

受此影響，以台幣計價的黃金存摺今日第一盤賣出價，就來到每公克2596元，9點10分更來到2602元，衝破2600元大關，10點20分再創2613元天價。

若以2023年7月18日黃金存摺1966元的價格來計算，近1年漲幅約33%，當時花9萬8300元買50公克黃金的話，放在今天已值13萬650元，相當於賺了3萬2350元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法