王品「聚」火鍋慶20歲 同年同月同日壽星1折開鍋

王品（2727）集團旗下最資深火鍋品牌「聚 日式鍋物」，喊出同年同月同日生的20歲壽星，生日當天到「聚」吃鍋，享雙主餐1折優惠。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團旗下最資深火鍋品牌「聚 日式鍋物」，喊出同年同月同日生的20歲壽星，生日當天到「聚」吃鍋，享雙主餐1折優惠。

「聚 日式鍋物」火鍋今年7月19日滿20歲，祭出2004年7月19日同年同月同日生的20歲壽星，生日當天到「聚」用餐。

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享海陸聚板腱牛或獨享海陸聚雪花豬主餐1折（10%服務費照原價另計），1折價加服務費，最低只要114元起就能開涮，店限額10名，需提前電話訂位。

「聚 日式鍋物」在2004年創立，2020年品牌轉型升級，目前品牌全台共有25家門市：下半年也將持續展店。

「Oh my!原燒」也在今年歡慶滿20歲，7月22日起菜單再進化，推出安格斯牛、豪邁豬、肋眼牛、澳洲和牛雙人及3人套餐共6款，套餐價最低1,598元起開吃。

歡慶新菜上市，7/22-8/28至指定門店消費多人套餐，出示活動畫面享88折優惠。即日起到8/30，平日到門店內用消費多人套餐，出示1張學生證，每客立即現折100元。

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