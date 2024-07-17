力拚我國金融科技發展 彭金隆端5大政策牛肉

針對我國金融科技發展，金管會主委彭金隆端出五大策略，包括開放銀行辦理虛擬資產保管業務等（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕被封為「點子王」的金管會主委彭金隆，今天（16日）再度端出「金融科技發展」之五道政策牛肉！主要內容包括：「強化試辦與監理沙盒機制」、「鼓勵金融科技聯盟合作」、「開放銀行辦理虛擬資產保管業務」、「重新開放純網保申請」及「增設金融市場發展與創新處」等。

根據彭金隆公布的「促進金融科技發展之五大策略」內容，第一項策略是擴大容錯空間加大創新領域，將分階段放寬銀保證之「業務試辦」範圍，並調整放寬金融監理沙盒機制。

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彭金隆表示，現行若抵觸金融業公會與周邊單位自律規範、或金管會的行政規則與函釋、法規命令及授權子法，都不能業務試辦；但金管會已經研擬分階段開放，未來只要未抵觸法律規定，金融業均可申請進行業務試辦。

對於各界質疑監理沙盒效果不佳，彭金隆直言，最大的問題是即使實驗成功，但不見得能順利落地；因此，金管會已委外研究，將參考其他國家作法，調整沙盒實驗成功後的落地機制，讓更多通過沙盒檢驗的業者，可落地展開實質金融服務。

第二是鼓勵金融業集中有限資源，合作打團體戰。彭金隆說，金融科技發展需要高度嘗試及成本投入，如果個別投資不利金融科技發展，因此，金管會將從政策面鼓勵金融業採團體合作。

首先作法是研議開放金控、銀行、保險及證券業，將金融科技專利授權給其他金融機構；並鼓勵組成金融科技聯盟或是大基金，讓台灣金融產業相互合作，一起打團體戰。

第三項策略是金管會將准傳統金融業涉入虛擬資產發展，開放銀行辦理虛擬資產保管業務。彭金隆說，傳透過政策導引，推動實體事業資產代幣化工作，開放金融業務辦理虛擬資產保管業務，預計明年6月虛擬資產管理平台（VASP）專法設立。

第四項策略是「支持純網路金融發展，發揮鯰魚效應」。一方面除了放寬純網銀業務與線下活動限制，另一方面，還要重新啟動啟純網保之申請，未來將針對純網保申請條件鬆綁，並將「純網保」更名為「數位保險公司」，預計今年底會提出相關方案。

第五是全方位引領金融科技發展，增設「金融市場發展與創新處」，彭金隆說，將努力爭取未來增設金管會的第五處，目前命名為「金融市場發展與創新處」，透過這個單位積極推動國內金融科技發展；另一方面，透過法規調適平台，持續對未來金融科技發展可能遇到的問題，進行通盤檢討及改正。

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