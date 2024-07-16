「共同富裕」燒進香港！ 金融業員工面臨退薪要求

共同富裕運動延伸進入香港，一些中國國有金融機構香港員工已被要求退回部份所得。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，中國國家主席習近平的「共同富裕」運動延伸到金融中心香港，中國一些大型國有金融機構要求香港員工退回部份所得。

數名知情者透露，過去幾月，中國光大集團與中國華融控股公司一些香港高級主管、甚至前員工被要求返還部份獎金。

請繼續往下閱讀...

當中一人說，在中央政府檢視香港業務後，中國光大要求員工退還的獎金不到總額10%，目前不了解有多少員工受該政策影響，以及將波及什麼階層主管。

該發展顯示中國國有金融機構升高撙節努力，目前該措施主要限於中國境內的員工。隨著中國共產黨加劇對規模66兆美元金融業的控制，中國銀行家面臨越來越大壓力。在經濟放緩期間，高所得也引發公眾批評。

自習近平2021推出「共同富裕」政策以來，該標誌性政策衝擊中國金融業，各地相關企業降薪、要求員工返回過去部份所得。

目前還不了解香港有多少金融機構將遵守該最新政策，然而此舉將加劇香港國際金融中心的地位究竟可維持多久的疑慮，同時恐拖延香港疲軟的零售部門與房市的復甦。

中國光大和華融國際母公司中信金融資產管理沒有回應彭博發表看法的要求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法