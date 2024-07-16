中國銷售嚴重衰退 瑞士製錶雙雄被迫延期訂單、減少工時

Swatch旗下擁有歐米茄（Omega）、寶珀 （Blancpain）和寶璣（Breguet）以及入門級同名品牌，今年上半年在中國的銷售額下降了30%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，中國主導的殘酷消費力撤退，不僅損害巴寶莉集團 （Burberry Group Plc）、雨果博斯（Hugo Boss） 和古馳（Gucci）等奢侈時尚品牌銷售，瑞士兩大上市製錶集團歷峰集團（Richemont）和斯沃琪集團 （Swatch Group AG）本周公布的最新數據也證實受到重創。

最新業績中銷售額的兩位數下降，標誌著在疫情大流行期間享受前所未有的銷售繁榮，如今經營發生了驚人的逆轉。歷峰集團手錶品牌包括江詩丹頓（Vacheron Constantin）、Jaeger-LeCoultre和萬國錶（IWC）的銷量在截至6月的3個月內下降了13%。

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週二公司稱，受大中華區銷量下降27%的影響。Swatch旗下擁有歐米茄（Omega）、寶珀 （Blancpain）和寶璣（Breguet）以及入門級同名品牌，今年上半年在中國的銷售額下降了30%。整體銷售額下降14%，營業利潤下降70%，令人瞠目結舌。

銷售下降和產量削減正波及瑞士整個產業。鐘錶零件供應商在經濟繁榮時期招募員工和購買設備，但現在卻面臨瑞士大品牌的延期訂單。一些零件製造商已經要求員工減少工作時間、或延長製錶師每年的夏季假期。

瑞士奢侈品牌業雇用超過6萬5000名工人，並且是第三大出口業，這是一個至關重要的行業。斯沃琪集團執行長尼克·海耶克（Nick Hayek） 在接受採訪時表示，由於產量削減20%至30%，公司的一些手錶品牌推遲供應商的訂單。

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