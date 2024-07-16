環境部推「種樹換碳權」 水利署率先達成國內首例專案

水利署創國內首例造林碳匯專案。圖為木屐寮全景空拍圖。（水利署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕環境部推動「溫室氣體造林與植林碳匯專案項目」，就是透過種樹來換得碳權，國內首例「造林碳匯」專案，由水利署第4河川分署的「東埔蚋溪綠美化場地植樹」案場率先申請，本月12日經環境部審查通過。

水利署指出，該專案的造林面積約2.25公頃，預計30年可取得減碳額度約605公噸二氧化碳當量的碳權。

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水利署表示，為達成國家2050淨零目標，水利署推動舉措有二，一是以減少碳排放50%為目標啟動水利工程減碳作為，另一是納入「植樹固碳」思維，增加轄管土地的植樹工作，以提高碳匯量能。

水利署第4河川分署挑選「東埔蚋溪」綠美化場地，做為申請註冊案場，自2022年起推動申請造林與植林碳匯專案註冊，從案場開始進行種樹再至基線調查。

該案場在2023年3月16日經第三方機構確證後，最後向環境部提出專案註冊申請，該案場並由南投縣東埔蚋溪環境生態協會負責土地認養維護工作，未來透過在地協會協助維護與定期巡視植林情形，以確保樹木存活率，取得預期碳權量，同時也能節省政府維護人力與經費負擔。

水利署表示，該案已成功通過「造林與植林」碳匯專案申請註冊首例，就國內減碳政策推動上，極具指標性意義，也為未來推動專案創造了先例，可望鼓勵更多企業與單位來參與。

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