恆大風波續發酵 中國PwC擬最多裁員一半審計人員

會計師事務所PwC因替中國恆大集團提供審計服務，遭到中國監管機構調查。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球四大會計師事務所之一的普華永道（PwC）先前替陷入困境的房地產巨頭中國恆大集團提供審計服務， 遭中國監管機構調查，導致大量客戶流失，使該公司考慮將其在中國的金融服務審計人員裁減至多一半。

路透週二（16日）報導，消息人士透露，PwC的金融服務審計業務在中國至少有2000名員工，主要在北京和上海對銀行、保險公司、資產和財富管理公司等客戶提供服務，但近來因客戶的離開影響了收入前景，因此將加大削減成本的措施，對此，PwC發言人聲明表示，「有鑑於外部環境的變化，我們正在進行一些調整，以更好地優化我們的組織結構，以適應市場需求」。

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路透估算，近幾個月，有超過30家中國上市公司已放棄PwC作為其審計機構，其中包括國有的中國人壽保險、中國信達資產管理有限公司、中國銀行和中國石油；對於客戶大量流失的情況，消息人士透露，PwC中國上週已開始裁員，其中中國業務範圍從諮詢到稅務服務還有審計皆受影響，預估將在一段時間內實現整體目標。

據彭博先前報導指出，中國證券監管機構指控恆大在截至2020年的兩年間欺詐780億美元（約台幣2.5兆），後續PwC便一直遭到監管單位調查其在恒大會計實務中所扮演的角色，也因為恆大審計失敗，該公司面臨至少人民幣10億元（約台幣44億元）的創紀錄罰款，並暫停其在中國的一些辦事處的運營。

另外，消息人士稱，為了縮減成本開支，PwC本月已要求在上海的1000多名金融服務審計團隊，在7月和8月休假約15天，而在此期間，員工仍可獲得5分之1的收入。

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