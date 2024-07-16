卓揆參訪旺宏電子 肯定重視技術與人才培育

卓揆參訪旺宏電子所建置的台灣首座TEM（穿透式電子顯微鏡）實驗室。（旺宏電子提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕行政院院長卓榮泰率國科會主委吳誠文、新竹科學園區管理局新任局長陳宗權於今（16）下午赴旺宏電子參訪，旺宏電子董事長吳敏求親自導覽該公司的「創新產品與技術展示館（Show Room）」，旺宏不僅於３０多年前建置台灣首座TEM（穿透式電子顯微鏡）實驗室，也是是台灣首家研發先進3D NAND記憶體晶片的領導公司。卓揆肯定旺宏重視技術與人才培育，希望未來能共同為台灣打造國際競爭力。

首先致詞的吳誠文表示，吳敏求是他非常欽佩的半導體產業界前輩，30多年前，吳董事長自美國帶領科技人才回台創業，在未獲得政府資助下堅持自主研發，開發創新技術，同時也培育許多科技人才，尤其創辦了旺宏金矽獎及旺宏科學獎，連續舉辦24年不曾間斷，為台灣培育出許多優秀的年輕科技人才，也因為對創新的堅持及對社會無私的付出，獲得了總統創新獎的殊榮。

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吳誠文也肯定旺宏的非揮發性記憶體產品，在AI時代的運算架構中扮演關鍵的角色，未來定能開創出創新的解決方案。

卓揆致詞指出，吳敏求董事長創業成功的故事，帶來的啟發是對技術的重視及對人才的培育，1980年代新竹科學園區成立時，因為有前行政院院長孫運璿等前輩的眼光與魄力，奠定了台灣科技產業發展的基礎，吳敏求自海外號召科技人才回台創業，同樣具備挑選好人才的眼光。

卓揆強調，為推動台灣戰略產業發展，政府持續規劃引進國外傑出人才來台，並提供台灣優秀青年至海外學習的機會，除了政府積極投入外，更需要民間的力量，共同攜手合作，旺宏有很好的人才培育經驗及成果，希望未來能共同為台灣打造國際競爭力。

吳敏求並致贈卓院長「旺宏教育基金會成立紀念杯」；這是基金會於2001年創立時邀請台灣藝術家設計製作，頗具紀念價值。旺宏教育基金會所創建的旺宏金矽獎及旺宏科學獎，二十多年來已為台灣培育近四萬名年輕科技人才。

隨後吳敏求帶領卓揆等訪賓參觀旺宏的先進研發實驗室，包括旺宏於30多年前即率先建置的台灣首座TEM（穿透式電子顯微鏡）實驗室，並說明旺宏也築揆是台灣首家研發先進3D NAND記憶體晶片的領導公司；另一間「奈米探針量測」實驗室則利用奈米級前瞻技術，精準找到半導體元件缺陷處，以提供客戶高生產良率及產品品質。

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