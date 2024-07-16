電價更透明！經部：下次電價審議會前完成民間代表達半數

電業法修正，要求電價審議會外部專家不低於半數，經濟部表示，樂見朝更透明方向，下次審議會就會調整委員，達成立院期待。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕電業法爭議落幕，立法院今天（16日）三讀通過「電業法第49條修正案」，增訂電價審議會委員組成專家學者、民間團體不得少於1/2，以確保電價審議決策具專業及公正性等；經濟部對此表示，樂見電價審議機制朝更專業透明方向邁進，下次10月電價審議會前就會調整委員組成，讓外部民間專家達半數。

今年4月電價調漲後，國民黨提出電價審議委員會做成決議，應於一個月內送交立法院審議後實施，但朝野未能獲得共識；三黨團提出修正動議，在民間代表上尋求共識，通過「審議會之學者專家及相關民間團體代表不得少於2分之1」。

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現行電價審議會委員編制為15人至17人，由學者專家、工商與消費者團體代表及相關機關（構）或單位代表組成。任期為兩年，期滿可續聘。目前官方9位代表、工商與消費者團體3位、學者專家5位。

能源署補充，現階段外部專家、代表已經接近官方代表；經濟部高層表示，會盡快調整委員結構，於下次電價審議會前一定會達到立法院要求。

另外，通過民眾黨團所提附帶決議，要求電價審議會會議紀錄應於會議結束後比照央行理事會公開發言紀要，以維持公開透明原則；經濟部也說，因電價審議會有多場工作會議、內容很多，目前有都有對外提供簡要發言，會再去研究央行模式，可能兩周先公布簡要版本，一個月內公布完整版本。

經濟部也說明，現行電價費率審議會是根據要點設置，未來將依照母法規範，儘速完成相關子法訂定，法制作業原則上半年時間，也可能加快進行。

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