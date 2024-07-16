攻開源軟體市場 邁達特成為Red Hat台灣總代理商

達特成為Red Hat台灣總代理商。圖為邁達特總經理楊敦凱。（資料照，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕軟體服務商邁達特（6112）今日宣布，成為開源軟體公司紅帽（Red Hat）的台灣總代理商，未來將投入更多業務與技術資源，耕耘Red Hat的3大產品線Enterprise Linux、OpenShift與Ansible Automation Platform，並結合綿密的經銷體系，與Red Hat攜手搶攻開源軟體商機。

邁達特表示，當前企業的IT架構陸續轉型成「多點多雲」的混合架構，雲地整合、多雲、混合雲部署等高技術服務需求有增無減，而開源軟體可在混合IT環境隨處運行應用程式的特性，正可協助企業加速邁向混合雲，加上邁達特耕耘Red Hat已有10年以上，利於後續協助企業客戶混合雲架構推行。

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邁達特總經理楊敦凱表示，為適應全球經濟環境與商業市場快速變動，採用雲原生的應用程式已成企業主流，且「創新」與「彈性」已被視為企業在產業中勝出的2大關鍵，具備高靈活性、可跨環境運行的開源軟體，可為企業提供創新的重要動能。

Red Hat是全球領先之開源軟體供應商，提供多種開源解決方案，客戶涵蓋90%全球前500大企業，包括通訊服務提供商、銀行、媒體和科技公司等。楊敦凱也強調，邁達特除了將持續深化Red Hat的技術應用，更將橫向整合既有代理的Dell Technologies、Pure Storage、Microsoft等廠牌的技術與服務量能，為企業提供最先進的IT整合應用。

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