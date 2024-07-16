台幣連3黑 收32.625元

新台幣連3黑、收32.625元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會主席鮑爾放鴿，但美元卻先跌後升，主要亞幣今日走勢依舊疲弱，新台幣兌美元匯率貶5.3分、收在32.625元，匯價已連3黑，成交量14.685億美元。

台股在台積電領軍下，盤中一度收復24000點，最後收在23997.25點，上漲117.89點，股匯表現再度分歧。三大法人合計賣超77.89億元，其中，外資賣超56.27億元。

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新台幣匯價今早以32.58元開出，開盤價亦是今日最高價，最低貶至32.635元。主要亞幣走勢也同樣疲軟，根據央行公布4點匯價，美元指數今日反彈0.14%、日圓重挫0.35%、台幣貶0.16%、新幣貶0.14%、韓元貶0.08%、人民幣貶0.05%。

鮑爾昨日談話中，表示決策官員對通膨達標信心增強，但未釋出何時降息的具體訊號，市場認為鮑爾談話偏鴿，對於降息態度仍然謹慎，美元指數在鮑爾談話後一度下跌至104.03，隨後又回升至104.3附近。

匯銀主管表示，由昨日美債殖利率下跌，美元、黃金雙漲情況來看，市場還在反應川普遇襲事件對年底總統大選帶來的變數，金融市場可能會做一些調整規避風險，惟大選距今還有3個月時間，在市場陸續消化川普遇襲事件後，注意力將會重新拉回至聯準會動向上，本週將公布的零售數據以及歐洲央行利率會議決策將再度吸引投資人目光。

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