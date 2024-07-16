美限制措施沒用？日媒：美企反倒更依賴中國

數據指出，美國晶片製造設備業者對中國市場的依賴不減反增。（彭博社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國持續加大對中國晶片產業及晶片出口的限制措施，但根據日本媒體指出，美國業者向中國出貨的傳統晶片製造設備激增，其中有美國2家晶片製造設備商超過40%的銷售額來自中國，對中國的依賴不減反增。

日經報導，根據數據指出，美國晶片製造設備巨頭應用材料公司今年2月至4月，有43%銷售額來自中國市場，較去年同期增加22%，另一家美國晶片製造設備商科林研發的銷售額有42%也來自中國市場，亦較去年同期增加20%。

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據了解，美國2022年通過「晶片法」（CHIPS and Science Act），其中390億美元（約台幣1.27兆）用於補助在美國的晶片生產建設，以降低集中亞洲的供應鏈依賴，但從數據來看，似乎與美國政府對中國出口限制的計劃背道而馳，一間大型設備製造商的高管表示，若美國政府沒有對中國採取限制措施，美國晶片製造設備企業在中國業務的佔比還會更高。

另外，根據國際半導體產業協會（SEMI）的最新預測，今年全球晶片製造設備銷售量有望增長3.4%至1091億美元（約台幣3.5兆），其中，中國市場的設備出貨量預計會超過350億美元（約台幣1.14兆），約佔全球市場的30%以上，仍可能成為推動需求增長的最大市場。

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