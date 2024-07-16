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立院三讀》電價審議會民間代表不少於1/2 藍綠白一致通過

2024/07/16 17:37

立法院院會今三讀通過「電業法第49條條文修正草案」，明定電價審議會之學者專家及相關民間團體代表不得少於二分之一。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕電價調漲備受討論，國民黨提出「電業法第49條條文修正草案」，電價審議結果須經立法院同意，但未獲朝野共識。立法院院會今（16）日三讀通過藍綠白3個黨團共提的修正動議條文，明定電價審議會之學者專家及相關民間團體代表不得少於1/2，盼審議過程更專業多元、公開透明。

國民黨團原提案指出，電力為民生基礎所需，電價的變動對全國消費者物價指數及全民可支配所得影響至鉅。然而過去電價之調整，均由經濟部電價費率審議會所做決議，其決議內容無須經最高民意機關監督而直接施行，恐造成行政機關濫權。國民黨團草案條文增訂，「審議會之決議，應於一個月內送交立法院審議後實施」。

不過，經濟部日前提醒，該提案將使電價審議委員會失去獨立性，且使電價審議結果形成高度不確定性，不但影響台電財務調度，亦不利台電永續經營及電網強韌建設工作；同時因電價不確定，產業將難以估算財務成本，影響投資決策甚鉅。朝野黨團對此遲未達成共識。

民眾黨、民進黨及國民黨3黨團今達成共識，根據共同提出的修正動議條文，刪除國民黨團草案前述內容，並新增「審議會之學者專家及相關民間團體代表不得少於1/2；審議方式及其他應注意事項，應基於公平、公正、公開透明的原則，由中央主管機關定之」。

此外，現行條文明定，中央主管機關為辦理電價、收費費率及其他相關是項之審議及核定，「得」邀集政府機關、學者專家及相關民間團體召開審議會。修正動議將此處改為「應」。

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