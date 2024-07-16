出口貨物違規標「中國台灣」 海關去年移送194件

財政部關務署表示，出口貨物應依規定標示產地，以免受罰。（關務署提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署表示，出口貨物應依規定正確標示產地，若經海關查獲出口貨物未依規定標示產地或產地標示不實，除退運貨物外，均移請經濟部貿易署議處，最高可處罰鍰300萬元，情節重大並可廢止出進口廠商登記。根據統計，去年查獲701件產地標示不符規定，其中194件產地標示「中國台灣」、「中華人民共和國台灣省」等。

關務署說明，出口貨物產地標示，應依「貿易法」第17條第2款及「貨品輸出管理辦法」第14條及第15條第1項規定辦理，輸出貨品在我國產製者，應於貨品本身、內包裝或外包裝上標示「中華民國製造」、「中華民國臺灣製造」或「臺灣製造」，或以同義外文標示，且標示方式應具顯著性及牢固性；但因貨品特性或包裝情況特殊致無法依規定標示者，可向貿易署申請專案核准。

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根據統計，2023年共查獲701件出口貨物產地標示不符合規定，除了標示不清楚、不牢固、不顯著外，其中194件產地名稱標示不實。關務署副署長陳世鋒指出，這194件出口貨物，產地標示「中國台灣」、「中華人民共和國台灣省」等，因不符合規定，已移送貿易署議處。

關務署表示，廠商報運出口貨物未依規定標示產地者，貿易署得依「貿易法」第28條第1項及第2項規定，予以警告、處6萬元以上300萬元以下罰鍰，或停止1個月以上1年以下輸出、輸入或輸出入貨品，其情節重大者，並得廢止出進口廠商登記。出口廠商勿因一時不察，未正確標示出口貨物產地而誤觸法網，損及自身權益。

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