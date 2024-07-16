華為手機第2季銷售衰退 中媒 : 2原因造成

華為今年第2季手機開通量罕見衰退。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國華為（Huawei）今年解決了5G手機產能問題，但因新機定價過高，且性價比不足，以致部分新機出現滯銷，第2季的手機開通量較上季明顯下滑，市佔率也跌破15%。中媒指出，華為在2023年爆發成長，但今年第2季已轉為衰退。

根據中國通訊市場調研機構發布數據，2024年第2季中國手機開通量排名，vivo以1195.06萬支登冠，小米緊接在後、為1063.16萬支，蘋果則採降價策略成功帶動銷售，以1017.73萬支開通量位居第3。

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走高價路線的華為今年第2季的手機開通量跌破1千萬支、為994.99萬支，較上季1058萬支下滑63萬支、市佔率跌破15%。

中媒認為，小米、OPPO、vivo近2年推出的高階手機，在拍照性能及系統方面已與華為不相上下。這意味著超過5000元人民幣（約新台幣2.24萬元）的華為手機，其「性價比」已沒有同價位的其它品牌機型高。

華為在4月推出Pura 70系列手機，起售價超過5000元人民幣，不僅未受市場消費者追捧，定價逾1萬元人民幣（約新台幣4.49萬元）的Pura 70 Ultra等旗艦機型，也出現跌破發行價的罕見情況。

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