金管會保險局長施瓊華退休 王麗惠升任

金管會參事王麗惠（左）升任保險局長。（資料照，記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天公布人事異動，保險局長施瓊華及法律事務處處長徐萃文2人於今天（16日）退休，遺缺分別由金管會參事王麗惠升任及保險局副局長林志憲調任；這也是彭金隆5月20日出任金管會主委以來，首件人事異動。

這次人事異動命令，行政院已於7月8日核定，並於7月16日生效。

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金管會旗下有四大局，包括：銀行、保險、證券期貨及檢查局，另有四大處為綜合規劃處、法律事務、國際業務處及資訊服務處。

金管會表示，新任保險局長王麗惠畢業於政治大學財稅學系，並取得政大保險研究所碩士、美國波士頓大學精算研究所碩士，曾任財政部科長及金管會保險局科長、副組長、組長、主任秘書、副局長及金管會參事等。

林志憲自東海大學法律學系畢業，曾任行政院科長；金管會保險局專門委員、副組長；教育部專門委員、副處長；陸委會參事；國發會參事、法制協調中心主任；金管會綜合規劃處長、金管會保險局副局長等。

此外，金管會還將有下一波人事異動，由於檢查局長張子浩在今年4、5月間已申請提前退休，將於8月卸任；據瞭解，張子浩的遺缺將由檢查局副局長張子敏接任。

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