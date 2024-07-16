晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

金管會保險局長施瓊華退休 王麗惠升任

2024/07/16 15:03

金管會參事王麗惠（左）升任保險局長。（資料照，記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天公布人事異動，保險局長施瓊華及法律事務處處長徐萃文2人於今天（16日）退休，遺缺分別由金管會參事王麗惠升任及保險局副局長林志憲調任；這也是彭金隆5月20日出任金管會主委以來，首件人事異動。

這次人事異動命令，行政院已於7月8日核定，並於7月16日生效。

金管會旗下有四大局，包括：銀行、保險、證券期貨及檢查局，另有四大處為綜合規劃處、法律事務、國際業務處及資訊服務處。

金管會表示，新任保險局長王麗惠畢業於政治大學財稅學系，並取得政大保險研究所碩士、美國波士頓大學精算研究所碩士，曾任財政部科長及金管會保險局科長、副組長、組長、主任秘書、副局長及金管會參事等。

林志憲自東海大學法律學系畢業，曾任行政院科長；金管會保險局專門委員、副組長；教育部專門委員、副處長；陸委會參事；國發會參事、法制協調中心主任；金管會綜合規劃處長、金管會保險局副局長等。

此外，金管會還將有下一波人事異動，由於檢查局長張子浩在今年4、5月間已申請提前退休，將於8月卸任；據瞭解，張子浩的遺缺將由檢查局副局長張子敏接任。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財