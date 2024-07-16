川普遇襲推升金價 台銀：有機會挑戰歷史高點2450美元

美國前總統川普週末遇襲效應及中東地緣政治風險仍高下，金價仍具避險性買盤支撐，若金價能守穩2400美元及各均線，預估本週金價可望持續上行，甚至挑戰5月中歷史高點2450美元。（法新社）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣銀行最新報告指出，美國前總統川普週末遇襲效應及中東地緣政治風險仍高下，金價仍具避險性買盤支撐，若金價能守穩2400美元及各均線，預估本週金價可望持續上行，甚至挑戰5月中歷史高點2450美元。

週一金價一度拉回至2401美元，惟晚間聯準會主席鮑爾談話表示，最近的通膨數據令聯準會 對通膨持續降溫更有信心，且表示不會等到通膨降至2%再進行降息，偏鴿談話帶動金價衝高至2439美元，引發高檔獲利了結賣壓，金價壓回至2420美元附近，最後報價為2422.07 元，較上週五（7/12）最後報價2411.27美 元，上漲10.8美元，漲幅0.45%。

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台銀指出，上週雖美國6月生產者物價指數（PPI）略有回升，但因美國6月消費者物價指數（CPI）已明顯回落，加上鮑威爾國會證詞口徑中性偏鴿，提振市場對美國聯準會9月降息的樂觀預期，甚至市場預期今年降息次數有機會上修。

而從7月以來美國就業數據接連走弱後，帶動金價震盪上行，化解了第二季金價創高後回檔修正走弱的下降趨勢，短線金價技術型態和技術指標顯示金價處多方格局，惟趨近歷史高位前，恐將面臨高檔獲利了結賣壓而出現技術性回檔修正。

然在美國前總統川普遇襲的效應，及中東地緣政治風險仍高之下，金價仍具避險性 買盤支撐，金價若能守穩2400美元及各均線，預估本週金價可望持續上行，甚挑戰5月中的歷史高點2450美元價位。

台銀分析當前金價支撐除基本面上全球黃金相關ETF資金持續流入外，在市場面上，中東地緣政治局勢仍混亂，在技術面上，日、週各均線形態亦呈現短、中期多方強勢。

不過也要小心三大利空，包括中國大陸結束連續18個月的購金後，已連2個月意外持平；市場擔憂川普當選機率升高，擴張性財政政策、加徵貿易關稅等恐再重燃通膨；且從技術面來看，金價短線急漲與下方各均線正乖離偏大。

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