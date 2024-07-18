LTN經濟通》美國巨資改頭換面 台廠能分食？

美國計畫重建與更新基礎建設，以提升國家經濟發展。（美聯社）

美國就業計畫 為基礎建設產業注入2.3兆美元

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕基礎建設是一個國家經濟發展的基石，好的基礎建設能有效提升國家生產力，同時促進經濟成長和提升人民生活品質，不過基礎建設又會因為時間的推移逐漸老化，美國總統拜登為解決這項問題，在2023年發表了一項規模2.3兆美元的就業計畫（The American Jobs Plan），用於重建和現代化美國的基礎設施，創造數百萬個高薪工作，並促進經濟增長。

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據了解，美國就業計畫（The American Jobs Plan）是為基礎建設產業注入大量資金，主要的內容包括，「環境修復和環保基礎設施」、「交通基礎設施和安全設施」、「公用事業基礎設施」、「電動汽車和基礎設施」，這些基礎建設將有效提升美國整體競爭力，並有助於解決環境問題，同時刺激相關產業，提供投資人更多的投資機會。

專家業分析，美國基礎建設將對美國投資是廠帶來影響，無論是直接投資於基礎建設公司，還是通過相關股票和ETF進行間接投資，都有相當可觀的收益機會，不過這同樣也存在一定風險，仍須審慎評估及策略性布局，不少人認為這是一個值得關注的長期投資方向，而投資人僅需根據自己的風險承受能力和投資目標進行合理的投資配置即可。

美國總統拜登提出一項規模2.3兆美元的就業及基礎建設計畫，用於重建和現代化美國的基礎設施。（美聯社）

逾3000億美元改善交通安全設施

據了解，在「環境修復和環保基礎設施」預計撥款超過750億美元，其中包括210億美元的環境整治資金，用於處理廢棄礦地及氣井，80億美元的預算用於改善西部水利基礎建設，包含儲水、修復老舊基礎設施、農村水力計畫，以其他改善乾淨水源供應的計畫，另有470億美元用於提高社區防災能力和疏散路線、網路等各項設施的國家防災能力。

「交通基礎設施和安全設施」則撥款超過2500億美元，據了解，第一項於改善交通基礎措施，總金額1100億美元，包含400億美元用於橋樑維修、更換和修復，160億美元用於重大建設項目，以及重新授權未來五年的地面交通計劃。

第二項用於資助運輸安全，總計110億美元，包含公路安全、卡車安全及水、瓦斯管線和危險材料使用的安全性，其中的50億美元將用於建造安全道路，以減少撞擊與人員傷亡；第三項用於交通系統現代化，總計390億美元，包括更換零排放公交車輛、升級基礎設施以及改善無障礙設施並提供80億美元投資款給欠缺公共交通設施的社區。

第四項用於維護與促進東北部鐵路的現代化及擴建高速鐵路，總計660億美元；第五項用於改善機場基礎設施，總計250億美元；第六項為170億美元資金用於改善水道和港口，以解決逾期維修問題、減輕交通中心對週遭社區的影響並改善服務品質。

另外還有10億美元用於資助道路和其他基礎建設的設計、規劃、拆除和重建，其中包含以新建設來連接原先被交通基礎設施分隔或斷開的社區。

美國基礎建設計畫將投入大量資金修復和新建數千英里的道路和橋梁。（法新社）

高速寬頻網路及輸配電 各有650億美元預算

「公用事業基礎設施」預計花費1850億美元，包括650億美元資助高速寬頻網路，使寬頻資源更容易被取得，同時建造永久計畫以協助低收入家庭接觸網路；550億美元用於重建供水基礎措施，使民眾取得更安全、乾淨的飲用水管道。

而美國為了要促進再生能源項目，如陽能、風能、大力推動綠色能源，以應對氣候變遷的挑戰，而在基建法案中，也將投資650億美元用於電力基礎設施的升級，含有建設輸電線路， 另外還有新電網、配電設施、智能電網技術的研發，以及核能、減碳、氫技術的研究。

近年來電動車在世界各國逐漸興起，各國電動車相關品牌競爭激烈，美國在基建法案中也提出了「電動汽車和基礎設施」，為了促進電動車市場與民眾購買意願，美國將首次投入75億美元建設電動汽車充電器網絡以及50億美元用於零排放校車，並資助充電設施，另外還計畫拿25億美元購買電動或低排放渡輪，以實現渡輪電氣化及減少排放的概念。

除了交通、能源等基礎建設外，改善供水和污水處理系統是計畫的另一大重點。（法新社）

美商Caterpillar 等最先受惠

基礎建設本是為提高民眾生活品質，但大規模的基礎建設支出將會刺激相關產業的發展，不僅有望創造數百萬個就業機會，也提供投資人更多的投資機會，根據法案，交通運輸是基礎建設最重要部分，涵蓋道路、橋梁、鐵路和公共交通系統，計畫將投入6210億美元修復和新建數千英里的道路和橋梁，這將直接受益於建築和工程產業的公司，其中包括全球領先的建築和採礦設備製造商Caterpillar及全球最大的工程、採購和施工（EPC）服務提供商之一Fluor Corporation。

其中，Caterpillar的業務涵蓋建築設備、採礦設備、柴油和天然氣發動機、工業燃氣輪機等，其產品在全球各地的基礎建設項目中都佔有重要地位，如旗下挖掘機、裝載機和推土機；Fluor Corporation則是擁有豐富的基礎設施建設經驗，涵蓋石油和天然氣、化工、工業、電力等多個領域，以綜合的工程設計、施工管理和項目交付能力聞名。

法案中也特別強調對綠色能源的投資與轉型，包括太陽能、風能等可再生能源項目的建設，以及智慧電網（Smart grid）的發展，因此NextEra Energy和Duke Energy 等能源公司有機會從中受益；水資源的基建也將帶動水處理技術公司，如全美最大的水務公司American Water Works，也預計將在這項計畫中受益。

另外，有專家表示，美國此次的基礎建設預算亦可能對股票市場帶來影響，如建築、工程和公用事業等企業，慧因為預算消息出現股價上升的趨勢，一開始股市大多是積極反應，但長期市場趨勢取決於，預算實施的效果和經濟環境的變化。

為促進電動車市場與民眾購買意願，美國也在計畫中投入75億美元建設電動汽車充電器網絡。（法新社）

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