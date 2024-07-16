受益台積電等採購設備 ASML迎接亮麗訂單

晶片設備供應商艾司摩爾（ASML）將在週三（17日）公佈第2季度業績。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶片設備供應商艾司摩爾（ASML）將在週三（17日）公佈第2季度業績，預期將有新訂單大量湧入，這是因為客戶擴大產能以滿足人工智慧晶片蓬勃發展的需求。而台積電將於週四（18日）公佈財報，可能會增加並加速設備採購，這對ASML來說也是利多。

Mihuzo分析師Kevin Wang表示，預計第2季ASML的訂單價值將接近50億歐元（台幣1774億元），高於市場普遍預期，而來自台積電的ASML EUV產品線訂單強勁。

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根據LSEG數據，16位分析師的平均預期顯示，分析師預計第2季淨利為14.1億歐元，營收為60.4億歐元。相較之下，去年同期淨利為19.4億歐元，營收為69億歐元。

市值約4000億歐元的ASML將2024年描述為「過渡」年，業務將持平，在對最先進工具的需求推動下，2025年將強勁反彈。該集團股價今年已上漲45%，交易價格接近每股1000歐元以上的歷史高點

截至第1季末，ASML積壓訂單達380億歐元，這意味每季需要40億至60億歐元的新訂單，才能滿足2025年300億至400億歐元區間上限的銷售額預測。該公司的機器每台成本高達3億美元，交貨週期為12-18個月，客戶訂單包括三星、英特爾以及記憶體專家SK海力士和美光等。

另一個焦點將是中國企業是否繼續大量購買用於製造傳統晶片的設備。ASML目前正在應對中美之間正在進行的晶片之爭。

至於提供傳統晶片製造設備方面，ASML與日本的佳能和尼康競爭。包括上海微電子設備有限公司（SMEE）在內的中國公司正嘗試開發具有競爭力的曝光機。ASML認為，正如新冠疫情期間晶片短缺，世界需要傳統晶片，而中國正介入供應這些晶片。

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