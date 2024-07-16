奢侈品迎「奢侈恥辱」逆風！中國富人在經濟低迷不願炫富

奢侈品迎「奢侈恥辱」逆風！中國富人在經濟低迷下，不願炫富（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕奢侈品迎「奢侈恥辱」逆風！報導指出，隨著經濟面臨逆風，中國的富人在炫耀財富方面變得越來越謹慎，這給中國的奢侈品市場帶來了壓力。

CNBC報導，貝恩諮詢公司 6 月的1份報告稱，面對充滿挑戰的宏觀經濟環境、GDP 成長乏力和消費者信心疲軟，中國出現了所謂的「奢侈品恥辱」跡象，這些因素損害了中產階級的消費和公司。

請繼續往下閱讀...

貝恩公司高級合夥人德里克鄧表示，並不是中國的富人不願意在奢侈品上花錢，實際上，我們在中國繼續看到一些頂級品牌的表現非常強勁，只是人們對一些渴望的消費，變得更加謹慎，並將繼續這樣做。

貝恩公司合夥人兼時尚與奢侈品全球主管克勞迪婭·達皮齊奧（Claudia D’Arpizio）指出，富有的​​顧客害怕被視為過於招搖或過於賣弄。

達皮齊奧指出，我們稱之為「奢侈恥辱」，類似於 2008 年至 2009 年美國發生的事情，即使是有能力購買這些產品的人也不太願意這樣做。

相反，中國消費者越來越青睞「安靜的奢華」風格、投資品以及「更微妙」和「不那麼引人注目」的奢侈品。

中國是世界第2大經濟體，擁有超過9萬8000名，淨資產超過3000萬美元（約新台幣9.78億元），僅次於美國。

然而，在新冠疫情之後，由於成長放緩和消費低迷的預期，經濟一直面臨壓力。

隨著中國繼續應對青年高失業率和房地產問題，一些中國購物者在經濟不確定的情況下開始不再炫耀。

鄧表示，由於中國消費者正變得更加「成熟」，雖然他們過去更願意為外國品牌支付溢價，但如今，許多人是根據產品的品質，或品牌提供的價值主張進行購買的。

貝恩在報告中表示，儘管全球個人奢侈品產業預計將溫和成長，增幅高達4%，即高達4200億美元（約新台幣13.69兆元），但中國奢侈品市場卻「舉步維艱」且「整體萎縮」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法