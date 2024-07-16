遭竊20億元機密 泓辰材料致謝桃園地檢將傷害降至最低

泓辰材料公司感謝聲明。（泓辰材料公司提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市泓辰材料公司專案經理鄒健龍於去年底離職前，涉嫌竊錄公司營業機密檔案，造成該公司近20億元損失，桃園地檢署昨將鄒男依違反營業秘密法起訴，並建請法院從重量刑。對此，泓辰材料公司發表聲明，感謝桃園地檢、調查處調查，將公司傷害降至最低。

泓辰材料公司的感謝聲明指出，泓辰公司之資安控管系統於2023年底發現鄒姓員工在離職前夕下載大量機密檔案，承蒙桃園地方檢察署檢察官指揮桃園市調查處調查官戮力偵辦，方能在鄒員住家查獲相關機密檔案，並向法院聲押鄒員獲准，將泓辰公司所受損害降至最低。謹向桃園地檢署、桃園市調查處表達最誠摯的感謝！

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泓辰公司多年致力研發之LMFP磷酸錳鐵鋰電池正極材料具有卓越的蓄電續航力與安全性，在全球居於頂尖地位。未來，泓辰公司將繼續堅持技術創新，提升產品品質與安全性，以期為全球電動車與儲能系統市場提供更優質的電池解決方案。泓辰公司也將進一步加強內部管理與資訊安全措施，確保公司的核心技術與營業秘密不再受到威脅。

泓辰公司再次感謝桃園地檢署、桃園市調查處偵辦調查本案的辛勞，也謝謝媒體及社會各界對泓辰公司的支持與關心。未來，將一如既往地致力於技術創新並持續強化資安控管，為台灣的電池產業和全球電動車及儲能系統市場的發展貢獻力量。

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