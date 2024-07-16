二林中科效應發酵！這2種房型最好賣

二林中科廠商進駐，1千多萬的透天厝物件炙手可熱。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕中科二林園區近40家廠商申請進駐，房地產業者看好人口紅利，小小二林鎮這3年推出20多個建案，推案數量在彰化縣僅次於彰化市、員林市，但你知道目前二林地區什麼房子最好賣嗎？答案是透天厝和2房小公寓。

中科二林園區廠商有的送審，有的已動工，也有開始生產，預計全區帶進2萬5千個就業機會，目前已有20多個建案正在施工。

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群義房屋二林中科店長蔡忍志表示，建商把目標客層聚焦於初出社會的小資族，只要7、8百萬元就能買到30多坪的新屋，5年多前（疫情發生前）預售時每坪14萬元，當時貴到當地人不敢下手，但矽品一進駐，情況立刻改觀，目前已喊價到每坪23萬元。

他說，經過疫情4年，當天房地產已出現翻天覆地的變化，目前最好賣的還是透天厝和2人房的小公寓。現在有不少進駐的廠商幹部被派到這裡當「先鋒部隊」，這些「口袋夠深」的幹部並不想在二林地區置產，只因工作關係被派駐來這裡，但來到鄉間工作，他們想住豪華的透天厝，大樓公寓並不吸引他們，他們喜歡租全新的透天厝，當地全新透天房價約1300萬元，附家具和家電，每月租金約2萬5000元，很多人買到就轉租給這些中科幹部賺租金。

他說，透天厝在鄉下原本就比較好賣，現在突然有許多中科幹部進駐，讓上千萬的透天厝物件炙手可熱，可以用「賣翻」來形容。

蔡忍志說，至於大樓公寓，各建商雖以3房約30多坪為主流，但不到30坪、2房型，現在特別好賣，買家大都是矽品精密的員工，他們從彰化廠調到二林廠，選擇不租屋，手上又有一點錢，看2房型價格較低，可遇不可求，便選擇置產，由於2房型的大樓公寓屬於稀有物件，通常一個大建案只有零星幾間，因此一推出就被買走。

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