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台積電急拉！股價衝高1070元 市值重返逾27兆元

2024/07/16 10:30

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今股價以平盤1040元開出，近10點時股價急拉一波，截至10點15分，股價最高達1070元，上漲30元，市值為27.7兆元，重返27兆元之上，帶動半導體類股漲幅超過2%。

美股主要指數週一（15日）全數收紅，道瓊指數甚至登上歷史新高。台積電ADR下跌1.14%，使得台積電股價今以平盤1040元開出，早盤最低下探1035元，截至10點22分，台積電股價暫報1065元、上漲25元。

台積電第二季營收為6735.1億元，季增13.64%、年增達40%，創歷史新高並超越財測高標；法人推估，受惠高效能運算對3奈米、5奈米需求強勁，加上來自世界先進新加坡子公司技術授權費1.5億美元所挹注，帶動台積電營收優於預期，儘管3奈米仍會侵蝕毛利率，但單季獲利將優於上季。

外資預估，受惠AI晶片對先進製程、先進封裝需求暢旺，台積電下半年逐季成長可期，並認為全年營收年增21%-26%將會上修。台積電去年3奈米最大月產能是3萬片，今年將增加到9萬片以上，5奈米月產能14萬片，如何調配3、5奈米產能將是下半年關注焦點。

台積電將於本周四（18日）舉辦法說會，外資雖陸續調高目標價，並釋出公司將調高全年營收成長幅度，看好營運後市，但昨續賣超台積電8496張，連七賣，累計達6.88萬張。

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