銀行鬧錢荒？中國頻傳民眾突然被降低轉帳額度

近期中國屢傳民眾被降低轉帳額度的事件。（示意圖，法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國近年來傳出銀行凍結存戶金融卡，或是刁難民眾提款等事件，包含「取款2萬（人民幣，下同，約9.09萬元新台幣）要向派出所報備」、「線上交易額度下調」等一系列帳戶監管措施，頻頻引發中國網友熱議，近期中國屢傳民眾突然被降低轉帳額度的事件，還有人被下調到500元（約2273元新台幣），抱怨連房貸都沒辦法繳，銀行對此僅解釋，是為了防範詐騙等非法行為。

中國媒體《每日經濟新聞》報導，有中國網友表示，自己用了20年的銀行卡被限額5000元（約2.27萬元新台幣）；有網友支付房租時發現，帳戶非櫃面支付日累計金額上限為1000元（約4546元新台幣），交房租都不夠。有人在社群發文稱：「突然發現，我轉帳額度被降低了！給我媽轉大額轉不了了……」這引起不少網友共鳴，多位網友說，最近也有被「降額」的經歷。

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《界面新聞》報導訪問了上海的蘇先生，他在沒有事先通知的情況下，工資卡每日轉帳限額被下調到500元。蘇先生打電話詢問，工作人員解釋說，這是支行的行為，為了確保卡內的資金安全和反詐騙。如果想要恢復額度只能到營業據點去辦理。

蘇先生抱怨，工資卡日常使用比較頻繁，而且馬上就要還房貸了，不能理解銀行在客戶不知情的情況下限制工資卡額度，如果急用錢的時候該怎麼辦？

據《中國證券報》報導，7月以來，浙江、山東、山西、河北、遼寧、貴州等地多家銀行發布公告稱，「調降部分客戶的非櫃面渠道交易限額」，對於調整對象，各家有所差異，但對於調降原因，多家銀行均表示，此舉是加強個人銀行帳戶管理，降低客戶資金損失風險，並落實監管機關的個人銀行帳戶分類分級管理要求，若需要調整，客戶可攜帶本人有效身分證件、銀行卡、存摺等證明材料，到分行辦理額度調整。

報導提到，今年以來，中國銀行、華夏銀行、江蘇銀行等銀行都對非櫃面通路支付交易限額進行了調整。江蘇銀行常州分行、華夏銀行南寧分行等機構也發布相應通告，上述銀行在公告中解釋稱，「降低非櫃面渠道的交易限額」，是為治理電信網路詐騙違法犯罪活動的工作要求，也是防範資金遭受詐騙損失的必要手段等。

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