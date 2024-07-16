降息不遠？鮑爾：最新數據添信心 通膨將回到2％

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）週一（15日）表示，美國今年第2季的3項通膨數據，在一定程度上增強了人們的信心，認為物價上漲的步伐正在以可持續的的方式，回歸Fed的目標，鮑爾這番發言也表明，聯準會轉向降息的可能並不遙遠。

《路透》報導，鮑爾在華盛頓經濟俱樂部（Economic Club of Washington）的活動上表示，在抑制通膨方面，Q2確實取得了更多進展，現在已經得到3個更好的數據，如平均來看，那是一個非常好的位置。

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不包含波動較大的食品、能源在內的消費者物價Q2年增2.1％，這一數據通常高於Fed首選的個人消費支出指數（PCE），而6月的PCE數據要到下週才會公佈。

鮑爾提到，對通膨可持續回落2％更有信心之前，就開始放鬆政策並不合適，聯準會一直在等待這一點。鮑爾補充，在Q1的時候Fed並沒有獲得額外的信心，但Q2的3項數據，確實在一定程度上增加信心。

美國勞工部上週報告顯示，6月美國消費者物價指數（CPI）出現單月負成長，為過去4年來月成長首度下降。加上隨後公佈的批發通膨數據，經濟學家現在預估，Fed當作通膨指標的將顯示年度物價漲幅已放緩至接近2％。截至5月份，以PCE衡量的通膨率為2.6％，但在最近公布的消費者和批發價格數據後，經濟學家預估，下次公佈的通膨率將降至2.5％或更低。

鮑爾這次演說可能會是他在7月30日至31日政策會議結束前，最後一次公開發言。聯準會理事沃勒（Christopher Waller）、庫格勒（Adriana Kugler）以及其他官員本週也將發表演說，這些評論可能進一步確定央行在關鍵時刻的想法。

聯準會從2022年開始迅速升息，以應對1980年代以來最嚴重的通膨，自去年7月以來，基準利率則一直維持在5.25-5.5％區間不便。鮑爾發表演說時，金融市場幾乎放棄７月降息的押注。交易員現在預期Fed將在9月啟動降息，隨後11、12月進一步降息，年底政策利率預估降至4.5-4.75％。

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