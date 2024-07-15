櫃買中心遭詐團冒用LOGO行騙 投資人務必當心

詐騙集團冒用櫃買中心LOGO，宣稱其為「天宏證券櫃買中心」行騙，櫃買中心籲投資人當心。（櫃買中心提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日表示，發現詐騙集團冒用櫃買中心標章（LOGO），宣稱其為「天宏證券櫃買中心」，誘騙投資人註冊帳號，並宣稱可免費開戶、一鍵交易、籌碼分析、智慧選股等。櫃買中心鄭重澄清，該網站非櫃買中心所建置，櫃買中心亦未授權其使用LOGO圖檔，且該網站也不是經許可的證券服務機構所經營，投資人請提高警覺，避免受騙。

櫃買中心提醒投資人，切勿輕信來路不明之投資網頁，對於鼓吹加入投資群組，或勸誘購買股票、其他金融商品資訊應審慎判斷，確保自身權益，以免受害。

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櫃買中心呼籲，投資人若有發現疑似證券期貨詐騙情事，可立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」（02）2737-3434查證，亦可至金管會網站「防範非法證券期貨業宣導專區」查詢合法證券商、期貨業、投信投顧業資訊，並可利用警政署反詐欺專線165，檢具相關具體事證向司法機關提出檢舉。

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