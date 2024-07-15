川普遇襲台股震盪 新台幣收貶1.1分

台股震盪，新台幣收貶1.1分（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕受到美國前總統川普遇襲衝擊，台股週一震盪走低、收小黑，新台幣兌美元匯率一度貶破32.6元，惟市場預期聯準會9月降息機率大增，尾盤跌幅收斂，最後收在32.572元、貶值1.1分，成交量14.125億美元。

台股今日開高走低，盤中震盪近260點，下跌37.57點，收在23879.36點，三大法人合計賣超199.24億元，其中，外資賣超139.42億元。

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新台幣匯價以32.55元開出，最高升抵32.54元、最低下探至32.615元，匯銀主管指出，川普遇襲事件金融市場反應並不激情，台股早盤震盪，之後即在平盤附近盤整，台幣振幅也不大，一方面是美國總統大選還有3個多月，變數仍多。

再者，日前總統大選電視辯論會後，川普民調就已經占上風，遇襲事件只是增加川普當選機率，沒有太多意外。週一亞洲盤交易時段，雖有避險資金湧入美元，帶動美元指數反彈，惟反彈力道不是很大，反而市場對於聯準會降息預期升溫，正在削弱美元吸引力。

匯銀主管表示，日股今日沒有交易，多少也讓市場反應不夠完整，匯市方面，只有韓元貶幅較重，整體而言，亞洲金融市場周一看起來沒有太大波瀾，可以觀察今晚美股表現。

目前投資人關注的焦點還是在聯準會的動向，聯準會主席鮑爾本周的公開談話，還有即將發布的零售數據以及歐洲央行決策等，都將吸引投資人目光，預期台幣短線應該還是在32.3元至32.7元間盤整機率較大。

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