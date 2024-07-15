鋼市淡季調整 中鋼8月盤價開平盤

中鋼8月開平盤。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）召開盤價會議，因應鋼市進入淡季調整期，亞洲鋼市面臨季節性因素壓抑需求，但預估消費需求可望逐漸釋出，中鋼認為「後市仍可期待」，繼7月開平盤，8月也維持平盤，月盤連續2個月開平盤。

中鋼表示，全球製造業呈現震盪回溫，但各地區表現不一，歐元區製造業動能偏弱，中國多地洪災壓抑短期消費需求，災後重建需求可期。市場預期有推出新一波振興經濟政策，有利提振用鋼需求。台灣也因廠辦與住宅營建需求熱絡，帶動家電和建材相關鋼需。

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鋼鐵供給方面，worldsteel統計今年前五月累計全球粗鋼產量約為7.932億噸，同比減少0.1%，趨緊態勢未變。中國鋼鐵生產重鎮河北在內的多個省分已提出具體計劃，減產目標達數千萬公噸，有利促進鋼鐵供需平衡。

原物料方面，鐵礦砂由每公噸100到110美元上漲至每公噸105到115美元區間整理；受澳洲礦區火災影響，煤價向上挺進至每公噸250到260美元，煉鋼成本居高不下。

至於在鋼價行情，中鋼說明，受歐美暑休、亞洲雨季抑制短期需求，鋼價小幅回檔，中國生產過剩，外銷又面臨世界各國包含美國、墨西哥、土耳其、印度、越南等啟動貿易救濟措施，圍堵中國低價產品傾銷，導致其鋼材回堵轉售至內銷市場，加劇競爭。寶鋼、鞍本8月份平板類以平低盤開出，每公噸下跌約14~27美元，歐洲鋼廠醞釀暑假後上調九月份熱軋價格每公噸約22~33美元，越南河靜鋼廠9月份熱軋盤價維持平盤，後市鋼價築底回升可期。

今年以來，歐、美、亞、非等國對中國啟動一連串反傾銷、提高關稅、要求熔鑄地等舉措，防堵中國非法低價鋼品已成國際共識，中鋼也呼籲下游業者與終端用戶，應遠離中國買單逃稅疑慮的料源，避免台灣涉及此類非法鋼材交易，傷害台灣國際形象與正常貿易行為，同時降低受各國制裁中國鋼材與鋼材製品牽連之風險（如反規避、洗產地等疑慮），共同維護我國用鋼產業長遠發展的根基。

中鋼已在正推動對中國熱軋（含酸洗）貿易救濟措施的申請程序，另針對近期下製程產品如冷軋、電磁鋼片等整體進口量明顯增加情況已有掌握，將積極蒐集事證，適時應對。

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