政院「經濟發展委員會」7/18開會 卓榮泰擔任主委

行政院規劃成立的「經濟發展委員會」，工作重點為「創新經濟、均衡台灣、包容成長」三大方向，主委由行政院長卓榮泰擔任。（行政院提供）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院成立「經濟發展委員會」將開始「大投資台灣」計畫。行政院發言人陳世凱今（15）日表示，政院已召開多次籌備會議，目前已漸具雛形，首場委員會會議將由行政院長卓榮泰於7月18日召開，預定聚焦討論「委員會架構及設置要點、人才、資金」三面向議題。

陳世凱表示，行政院規劃的「經濟發展委員會」由卓榮泰主持，工作重點為「創新經濟、均衡台灣、包容成長」三大方向，主委由行政院長擔任，副主任委員由行政院副院長鄭麗君擔任，執行秘書為政院秘書長龔明鑫與國發會主委劉鏡清，委員為秘書長及部會機關代表12人。

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行政院規劃，「經濟發展委員會」聘請包括工商、中小企業、產業、經濟、學界、金融、創業等外部專家擔任顧問，政院內部組織加上外部顧問，形成更多元討論，可廣納更多意見，共同擘劃國家政策方向，推動國家進步。

陳世凱說明，首次會議將於7月18日由卓揆召開，每季至少召開一次委員會會議，並視議題另外召開經濟顧問會議。首次將聚焦討論「委員會架構及設置要點、人才、資金」三面向議題。若國家有護國神山、護國群山，經濟發展委員會的專家學者都是「聯合艦隊」，台灣經濟發展過程需要聯合艦隊一起指引國家發展的正確方向，走向創新繁榮的台灣。

陳世凱指出，為因應地緣政治衝突、美中貿易角力、全球供應鏈重組、AI產業興起所帶來的國家內外新挑戰，行動創新內閣以「國家希望工程」為藍圖，掌握現階段世界經濟發展及數位科技轉型等契機，運用自身優勢，強化台灣經濟韌性，以鏈結國際，拓展全球布局，並致力所得分配合理化，促使全民共享經濟成果，回應人民需求，增進社會福祉。

陳世凱說明，行政院經發會將透過「產業創新」、「科技創新」、「金融創新」及「投資人才」，達成創新驅動下一波成長，同時積極發展半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等「五大信賴產業」，推動台灣成為「人工智慧之島」，以科技研發、應用服務等跨域創新，帶動百工百業發展，發展護國群山。

陳世凱指出，為落實總統所示「均衡台灣」的目標，政府將推動水環境、軌道、公路、機場、港口等攸關地方發展的基礎建設，並推動區域治理，展現在地多元活力，促進地方創生、農村再生，創造在地希望，讓台灣人人可安居樂業。

陳世凱強調，也要推動產業多元發展，加速中小企業、傳產、服務業的數位轉型，創造更多元且優質的就業機會，提升薪資，促進「包容成長」。擴大社會投資，強化在托育、教育、照顧、居住、醫療、勞動等面向的社會支持體系，營造更好的生活環境。

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