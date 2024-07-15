併購案宣布後首露面 foodpanda台灣總經理黃逸華揭營運變化

foodpanda台灣總經理黃逸華（左2）。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕Uber在5月中宣布要併購台灣foodpanda後，foodpanda台灣總經理黃逸華今天首度在公開活動中露面，她對媒體表示，目前營運一切如常，但也坦言訂閱會員數和新進外送員數量有受到影響，而在營運團隊出手後，外送員招募即回到正常水位。

foodpanda今天舉辦「省省吧 叫 foodpanda 送～」記者會，媒體關注併購案公布後，foodpanda的外送員、合作餐廳、消費者是否出現減少趨勢？

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黃逸華坦言，這是她近兩個月最關注的營運狀況，在消費者端，併購消息發布後的第一天，訂閱會員數的確出現比平常更高幅度的取消情況，過兩天後取消訂閱的數字就回歸正常了。就他們觀察，用戶在平台使用上並沒有受到併購消息的影響。

在外送員端部分，在消息發布後的第二、第三週，新加入的外送夥伴確實數字開始下滑，可能擔心投資foodpanda的設備後，一段時間後就不能用了，因此營運團隊馬上出手採取行動，提出裝備優惠和減免，並重啟很久沒有舉辦的實體招募會，面對面和外送員溝通，因此三週後外送員的招募就回到宣布併購案前的水位，而且訂單也沒有受到影響，甚至反而增加。

至於合作餐廳端，黃逸華說，在併購消息發布後的一個月內，並沒有發現餐廳數據有太大變化，也沒有影響到商家簽約的意願，不過相關影響可能會遞延一點時間，之後還有待觀察。

關於併購時程，黃逸華表示，公平會目前還在蒐集資料階段，還未正式立案，因此公司也無法預測整個審查時間多長，也無法操控審查結果，目前只能靜待公平會的決議，並把日常營運做到最好，維持台灣市佔第一，提供消費者最好的服務。

黃逸華也在記者會分享營運成績，foodpanda來台12年，協助消費者省時、省錢、省麻煩，foodpanda每個月平均幫消費者省下1818年的時間，且銷售品項年成長6成，連火金爐、情趣用品等冷門商品皆有販售，而快商務pandago即時快遞服務區域擴大2.6倍，全台將近8成人口隨時享有幫手經濟服務。

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