AI太吃電！經部估5年需求增2GW 核三廠也不夠抵

經濟部今天召開電力資源供需報告記者會，能源署長游振偉（左2）主持。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部能源署今（15日）下午公布「2023全國電力資源供需報告」，能源署長游振偉表示，因AI人工智慧帶動國內半導體用電成長，估計到2028年AI電力需求達到224萬瓩，較今年大增加8倍；若以200萬瓩估算，已超越整座核三廠裝置容量190萬瓩。

經濟部每年公布「全國電力資源供需報告」，過去以7年為主，今年調整為一口氣公布10年；去年公布的電力年均成長率為2.03%，一口氣拉高到2.8%；游振偉表示，主要是AI帶動半導體科技擴廠，他說，2024年到2028年因AI科技開始發展，相關建設剛投入，前五年的電力年均成長率約為2.5%，預期後續會大幅成長，長期十年電力年均成長率約2.8%。

請繼續往下閱讀...

能源署說明，AI科技用電今年為24萬瓩，估計到2028年需求為224萬瓩，成長約8倍；游振偉補充，能源署定期與經濟部產發署、技術司、國際大廠單位討論，業者也會向台電提出用電申請，數據是綜合評估提出預估值。

有關電力供給規劃，報告揭露十年內燃氣機組新增約3092.2萬瓩，扣除大型機組核能、燃煤、燃油、燃氣除役約1306.2萬瓩，淨增加約1786萬瓩。

至於再生能源受到疫情等因素影響，2025年再生能源發電佔比已調為15%，隔年、2026年 11月起再生能源發電占比可達20%，2030年持續擴大至 24.7%。不過，官方報告「趕進度」，太陽光電2026年要大增近4.8GW，游振偉解釋，目前光電設置量約13GW，持續朝20GW目標推動，但預估2025年仍會有少部分無達成，因此會在隔年的2026完成，「量就會比較多」。

而離岸風電進展也受質疑，游振偉說，COVID-19、戰爭之後，全球互相競爭影響到風場建設，政策仍以2025年完成5.6、5.7GW、未來每年1.5GW設置量推動為目標。他也強調，遇到不可抗力如何調整可滾動檢討，但還是要先放進去計畫，依照目標努力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法