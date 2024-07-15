全聯全支付APP攜手28家手搖飲品牌，新戶最高回饋逾5成。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕數位化繳費服務成風潮，全聯福利中心轉投資的全支付即日起開放APP綁定信用卡，繳納全台18縣市路邊停車費，民眾只要下載全支付APP可選擇綁定12家銀行信用卡，即可透過APP查詢停車費、繳納停車費及設定自動扣繳，避免因忘記繳費而被罰款。

包括聯邦銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、台新銀行、永豐銀行、第一銀行、華泰銀行、凱基銀行、彰化銀行、華南銀行、兆豐銀行」及新光銀行等12家銀行信用卡皆可綁定。

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迎接夏季飲料旺季商機， 7月19日~7月22日使用全支付購買全聯「分批取」【OFF COFFEE美式50杯組】，限時組合優惠價 750元，再加贈50全點（=50元）。

全支付即日起~8月31日止，同時與28家手搖茶品牌合作，包括「清心福全」、「鮮茶道」、「CoCo都可」、「COMEBUY」、「可不可熟成紅茶」、「迷客夏」、「喫茶小舖」、「吃茶三千」、「康青龍」、「萬波島嶼紅茶」、「龜記茗品」、「水巷茶弄」、「烏弄」、「TEA TOP」、「珍煮丹」等。

消費最高享全點15%回饋，新戶於指定飲料品牌首筆消費再享加碼，滿200元還可獲得全點100的回饋，相當於享全點58.5%回饋。

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