円星科技等12家公司 贊助8/1日築愛音樂會

円星科技、台灣光罩、帆宣科技、欣銓科技、晶心科技、盟立自動化等12家公司所贊助的第九屆築愛音樂會，將於8月1日晚上登場。（記者洪友芳翻攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕由Ｍ31（円星科技）、台灣光罩、帆宣科技、欣銓科技、晶心科技、盟立自動化等12家公司所贊助的第九屆築愛音樂會，將於8月1日晚上登場，今年築愛音樂會首度與台北愛樂國際合唱節合作，邀請其中的北歐天籟之聲-挪威Cantus女聲合唱團難得共襄盛舉。音樂會的售票所得將捐贈偏鄉或弱勢團體。

築愛協會理事長邱媛美表示，該協會成立以來，每年透過舉辦音樂相關的活動，推廣有質感的音樂表演之外，也將所得捐助偏鄉、弱勢青少年機構或團體，一舉多得，長期下來，已累積良好的口碑，獲得科技業或地方企業的認同，今年贊助廠商創新高紀錄。

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她說，贊助第九屆築愛音樂會的公司包括Ｍ31（円星科技）（6643）、台灣光罩（2338）、帆宣科技（6196）、欣銓科技（3264）、晶心科（6533）、盟立自動化（2464）、亦思科技、金鋐建設、春福機構＆煙波飯店、浩亞國際、高聖精密機電、聯毅科技等，其中，有多家上市上櫃公司是多年來持續贊助者。

邱媛美表示，今年築愛音樂會首度與台北愛樂國際合唱節合作，特別邀請其中的演出團體-挪威女聲合唱團Cantus ，順道到新竹參與音樂會活動，此團體自1980年代成立以來，以精緻的和聲唱出對自然的嚮往與讚嘆，曾在迪士尼動畫《冰雪奇緣》獻唱《Vuelie》一曲而獲得國際樂壇關注。此外，其他表演者還包括鋼琴家陳育志、從尖石唱到世界 的拿互依&馬胎合唱團、Aquarelle鋼琴三重奏。

築愛音樂會每年音樂會售票所得，都捐贈給有經費需求的音樂或偏鄉團體，今年預計捐助對象包括六龜育幼院、方濟幼兒園、台灣原聲教育協會、泰武國小古謠傳唱隊、泰雅學堂、綠光種子、拿互依＆馬胎合唱團、親愛愛樂。邱媛美表示，拿互依&馬胎合唱團也是這次音樂會的主要表演團體之一，該合唱團從2016年成立至今，在海內外比賽屢獲佳績，去年更獲韓國世界合唱比賽兒童合唱與民謠組金獎，合唱團的訓練與比賽所需經費不貲，需要各界支持。

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