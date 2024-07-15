核二乾貯估2026年中啟用 能源署：核能啟用有條件但尊重立院

經濟部能源署長游振偉（左2）今被問及乾貯設施啟用露出曙光，官方能源政策是否討論核能，他回應，一切還是要依照立法院討論，有關核能使用，必須考慮「核安、核廢、社會共識」等條件，尊重立法院決議。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕核二乾貯啟用也解套！台電與新北市府再次達成行政調解，有關核二室外乾貯水保計畫已於7月11日將送新北市府審查，市府預計需6週審查，核定後台電即可進行施工準備，估計需要1年時間施工，最快2026年中取得運轉執照。

台電與新北市政府為了核一、核二乾貯設施啟用與否爭辯多年，隨著核一乾貯設施進入土木施工、熱測試工作，七月冷測試，爐心內用過燃料棒可於今年第三季移出，核一廠進入實質除役。

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至於核二廠乾貯設施部分，台電有獲得「營建工地逕流廢水污染削減計畫」核准，但新北並未同意其施工，衍生出「水保開工期限展延」、「水保完工期限展延」、「水保申報開工」等3項訴訟案；台電與新北雙方已於6月11日完成行政調解，並於上周四（7月11日）將室外乾貯水保計畫送新北市府審查。

台電說明，市府預計要6週時間審查與核定，後續台電將召開公聽會及施工準備，最快今年底或明年初乾貯土木工程可開始進行，核二乾貯桶已採購27桶，預計明年2月可進行熱測試，將用過核燃料棒移出，2026年中可望取得運轉執照。

經濟部能源署長游振偉今被問及乾貯設施啟用露出曙光，官方能源政策是否討論核能，他回應，一切還是要依照立法院討論，有關核能使用，必須考慮「核安、核廢、社會共識」等條件，尊重立法院決議。

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