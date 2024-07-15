Burberry業績慘、執行長下台 股價一洩千里

英國奢侈品牌Burberry首季業績欠佳，股價週一（15日）開盤暴跌。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國奢侈品牌Burberry首季業績欠佳，宣布暫停配息，執行長Jonathan Akeroyd也離職，股價週一（15日）開盤狂洩，暴跌逾10%。

《CNBC》報導，Burberry發布令人失望的第一季業績後，宣布暫停配息，執行長Jonathan Akeroyd也離職，由曾領導 Michael Kors 和 Coach 的 Joshua Schulman 接任。

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Burberry 董事長Gerry Murphy 在說明第一季業績時坦言，「我們在2025會計年度強調的低迷狀況已經加深，如果當前趨勢持續到第二季​，預計上半年將出現虧損」。

資料顯示，Burberry截至6月29日止首季零售收入下跌22%至4.58億英磅，同店銷售下降21%，其中，中國市場同店銷售下跌21%。

在多重利空襲擊下，Burberry股價週一開盤暴跌10%。台北時間15日下午3點39分，暫報787便士，跌幅高達11%，今年以來股價已經下挫超過4成。

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