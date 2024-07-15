車用充電樁新技術抬頭 研調：液冷直流超充正在崛起

研調機構DIGITIMES今天表示，為大幅縮短充電時間，以及解決大功率充電的發熱問題，充電樁電源模組和充電槍線正在採用液冷解決方案。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕全球電動車基礎設施商機持續，研調機構DIGITIMES今天表示，為大幅縮短充電時間，以及解決大功率充電的發熱問題，充電樁電源模組和充電槍線正在採用液冷解決方案，朝向350kW以上的「液冷直流超充」發展，因其屬於高獲利產品，已經吸引具備技術能力的台廠投入此領域。

DIGITIMES研究中心分析師林芬卉指出，電動車的充電時間為接近燃油車的加油時間，現有更多廠商聚焦液冷充電槍產品，其產品特性為重量更輕、線徑更小、更好抓握，且能有效控制溫度，並持續採用大電流充電，達到縮減充電時間的目的。

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林芬卉舉例，液冷充電槍線槍線總重量減少約30%至40%、電纜直徑縮減至38毫米，且液冷電纜裡的溫度只比室溫高約攝氏20度，顯示此類產品能有效地將熱量導出，承載的電流則為傳統纜線的3倍，而產品價格比起ㄧ般充電樁高約4成，生產成本較一般直流槍線高約10倍。

林芬卉說，液冷電纜製作在製作時牽涉許多技術知識，包括產品設計時需要考量熱脹冷縮空間、纜線結構、冷卻系統，也因此線纜廠在此類產品領域中占據主導地位，連接器廠通常是根據纜線廠的設計要求，開發符合規格及安全要求的產品。

林芬卉觀察，以外商而言，纜線廠通常是連接器廠的股東，且主要業者皆已著手發展液冷充電電纜，並成立戰略合作聯盟，制定液冷槍線標準規範，台灣業者在此方面起步較晚，不過，具備技術能力的台廠將不會錯過相關商機。

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