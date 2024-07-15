阻止3家SRF廠進駐桃園觀音 8/12千人北上總統府陳情

針對3家SRF廠進駐桃園爭議，觀音區議員吳進昌（右）等人將於8月12日率千人北上陳情、抗議；桃園市長張善政（左）表示，市府的立場是尊重民意的表達。（記者鄭淑婷翻攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕經濟部在上月撤銷桃園市政府廢止3家SRF固體再生燃料廠（可寧衛、台灣立方、立疆）進駐桃園科技工業園區處分，觀音區議員吳進昌今（15）日表示，籌備會將於8月12日率千人北上，前往總統府陳情後轉赴環境部、經濟部抗議，最後返回桃市府為市長張善政打氣，盼能成功阻止3家SRF廠進駐觀音。

對此，張善政表示，市府的立場是尊重民意的表達，也跟所有鄉親一樣，認為3家SRF廠進到桃園觀音的程序有問題，民眾去表達立場當然是尊重他們的權益。

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千人北上抗議將由立委涂權吉、觀音區議員吳進昌、許更生率隊，吳進昌表示，中央包括環境部及經濟部最近的說法，對SRF的政策並沒有達到居民的認同，尤其是針對2024年以前已核准的，既然是排除在其從嚴規範裡面（3家SRF廠於2021年核准入園），去年大選時SRF議題浮出檯面，也讓整個台灣正視此議題，他們並不是反SRF政策，而是要求這3家SRF廠不能在觀音設立，尤其這3家SRF廠是用機械爐檯，可以燃燒任何可以燃燒的事業廢棄物，簡直就是垃圾焚化爐，「官逼民反」、經濟部不為地方著想，地方觀音、新屋2區民眾當然會挺身而出捍衛呼吸權，拒絕用愛呼吸、用肺來發電。

針對3家SRF爭議，桃市府今年3月先以經濟部收回推薦函為由，廢止同意3家SRF廠進駐桃科，業者提出訴願後，經濟部於6月撤銷廢止，撤銷理由認為桃市府2021、2022年的入園同意函，並未明列經濟部的推薦函是核准條件之一，現在自然不能以經部收回推薦函為由廢止許可，因此決議撤銷處分，撤銷處分一出，引發地方強烈反彈。

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