美國通膨率成長最快地區 在德州沃斯堡

美國通膨率最嚴重不是紐約！德州這城市通膨率高達5%僅次於檀香山（示意圖，法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球正飽受高通膨之苦，雖然美國6月通膨率年增3%，創3年多新低，不過，德州的達拉斯（Fort Worth）通膨仍在5%徘徊，是全美通膨嚴重的城市之一，僅次於檀香山5.2%。

CNBC報導，根據 WalletHub 的最新報告，在美國23個主要都會區中，這一數字僅次於檀香山5.2%，高於紐約和洛杉磯等其他生活成本相對較高的城市。

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研究顯示，過去2個月達拉斯-沃斯堡的通膨率穩定上升1%，使其成為全美通膨最嚴重的城市。

WalletHub分析師卡桑德拉·哈佩（Cassandra Happe）表示，導致達拉斯-沃斯堡高通膨率，主要可歸因於嚴重的住房短缺，以及限制新建建築的政府政策，以致房價飆漲。

其次原因包括，電費以及醫療和交通服務等關鍵領域的持續通膨。根據《達拉斯晨報》報道，近年來不斷上漲的醫療費用與醫院整合有關，而交通成本在很大程度上與城市擴張的影響有關。

另WalletHub對通膨最嚴重的10大都會區進行排名（從最差到最好），該排名基於一個指數，該指數在年通膨和截至 2024 年6月的過去兩個月通膨之間進行平均加權。

1.德州達拉斯-沃斯堡

2個月變化：1.00%

1年變化：5.00%

2. 檀香山市區

2個月變化：0.70%

1年變化：5.20%

3.紐約市

2個月變化：1.10%

1年變化：4.20%

4. 底特律

2個月變化：1.00%

1年變化：3.40%

5.加州

2個月變化：0.60%

1年變化：4.00%

5. 波士頓

2個月變化：0.60%

1年變化：4.00%

7. 聖路易斯

2個月變化：0.80%

1年變化：3.40%

8. 華盛頓特區

2個月變化：0.80%

1年變化：3.30%

9. 西雅圖

2個月變化：0.40%

1年變化：3.80%

10. 聖地牙哥

2個月變化：0.50%

1年變化：3.20%

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