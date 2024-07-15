立院三讀》促進中高齡及高齡就業 強化保障退休等權益

立法院會15日三讀通過「中高齡者及高齡者就業促進法部分條文修正案」，明定退休準備、調適或再就業協助措施，進一步確保中高齡者及高齡者就業權益。圖為立法院長韓國瑜敲下議事槌。（記者田裕華攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院會今（15）日三讀通過「中高齡者及高齡者就業促進法部分條文修正案」，明定雇主在勞工符合「勞基法」下自請退休或強制退休規定的前2年內，提供退休準備、調適或再就業協助措施，進一步勞工在確保中高齡者及高齡者就業權益。

「中高齡者及高齡者就業促進法部分條文修正案」三讀條文明定，規範中央主管機關應會商中央目的事業主管機關及地方主管機關，至少每3年訂定中高齡者及高齡者就業計畫，並增列「推動中高齡者及高齡者之部分時間工作模式」，以及聚焦推動中高齡者職務再設計、職場友善、推動銀髮人才服務等。

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三讀條文也明定，雇主對於所僱用之中高齡者及高齡者，得於其符合「勞基法」有關自請退休或強制退休規定的前2年內，提供退休準備、調適或再就業之相關協助措施；雇主依規定辦理時，中央主管機關得予補助；為協助中高齡者及高齡者就業，主管機關至少每2年提供並更新職場指引手冊。

民眾黨立委吳春成今日在院會三讀後表示，在台灣進入高齡社會之際，透過這項修法讓壯世代受到重視，也有更多資源來妥善規劃自己的人生，並搭配「勞基法第54條條文修正案」，讓年滿65歲勞工，經勞僱雙方協商後，得延後強制勞工退休年齡。

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