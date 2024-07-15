晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

立院三讀》促進中高齡及高齡就業 強化保障退休等權益

2024/07/15 12:53

立法院會15日三讀通過「中高齡者及高齡者就業促進法部分條文修正案」，明定退休準備、調適或再就業協助措施，進一步確保中高齡者及高齡者就業權益。圖為立法院長韓國瑜敲下議事槌。（記者田裕華攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院會今（15）日三讀通過「中高齡者及高齡者就業促進法部分條文修正案」，明定雇主在勞工符合「勞基法」下自請退休或強制退休規定的前2年內，提供退休準備、調適或再就業協助措施，進一步勞工在確保中高齡者及高齡者就業權益。

「中高齡者及高齡者就業促進法部分條文修正案」三讀條文明定，規範中央主管機關應會商中央目的事業主管機關及地方主管機關，至少每3年訂定中高齡者及高齡者就業計畫，並增列「推動中高齡者及高齡者之部分時間工作模式」，以及聚焦推動中高齡者職務再設計、職場友善、推動銀髮人才服務等。

三讀條文也明定，雇主對於所僱用之中高齡者及高齡者，得於其符合「勞基法」有關自請退休或強制退休規定的前2年內，提供退休準備、調適或再就業之相關協助措施；雇主依規定辦理時，中央主管機關得予補助；為協助中高齡者及高齡者就業，主管機關至少每2年提供並更新職場指引手冊。

民眾黨立委吳春成今日在院會三讀後表示，在台灣進入高齡社會之際，透過這項修法讓壯世代受到重視，也有更多資源來妥善規劃自己的人生，並搭配「勞基法第54條條文修正案」，讓年滿65歲勞工，經勞僱雙方協商後，得延後強制勞工退休年齡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財