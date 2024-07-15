立院三讀》古蹟土地私有限制放寬 建立不動產估價助理員制度

立法院院會今（15）日三讀通過土地法與不動產估價師法修正案。（記者田裕華攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院院會今（15）日三讀通過土地法與不動產估價師法修正案，開放有助於古蹟保存與維護的古蹟土地私有限制；並建立不動產估價助理員制度，未來大專院校修畢不動產估價、不動產法規、土地利用等相關課程或已有2年相關實務經驗者，皆可擔任不動產估價助理員。

考量推動維護古蹟資產的行政法人與公營事業機構，若其無法取得業務上有經營或使用需要的古蹟所座落土地，恐影響其業務推動，或衍生產權及古蹟管理維護複雜化等問題，不易古蹟保存及維護。「土地法」三讀條文明定，公營事業機構及行政法人，有經營或使用古蹟土地需要，並經中央文化主管機關認定古蹟土地移轉為其所有可助於古蹟保存及維護，不受土地不得私有的限制。

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「不動產估價師法」三讀條文明定，不動產估價師事務所得聘僱不動產估價助理員，協助不動產估價師執行不動產估價業務，不動產估價師對於協助執行業務的不動產估價助理員，也應善盡管理監督的責任。

針對估價師資格，三讀條文也明定，不動產估價助理員應具備下列資格之一，包括不動產估價師考試及格、具不動產估價師考試應試資格，或是大專校院以上學校畢業，修畢不動產估價、不動產法規、不動產投資與市場及不動產經濟等領域相關課程，合計10學分以上。或是高等考試地政、都市計畫、測量製圖、財稅金融職系考試及格。

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