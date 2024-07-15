防止中國趁虛而入 世銀將為太平洋島國提供救命錢

世銀計劃為太平洋島國提供7700萬美元的救命錢，制衡中國在該地區的影響力。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於西方銀行已從無利可圖的太平洋島國市場撤離，引發了中國可能趁機填補這一戰略地區資金缺口的擔憂，在美國和澳洲支持下，世界銀行（World Bank）正準備為太平洋島國提供7700萬美元（約新台幣25.1億元）的救命錢。

《路透》報導，在沒有後盾支持的情況下，太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）的18個小國和領土正面臨著被全球金融隔絕在外的風險，因為西方銀行離開了這個發展較落後的地區。世銀指出，這項價值7700萬美元（約新台幣25.1億元）的提案，將使這些島國能夠緊急獲得美元或其他主要貨幣，以便在西方銀行切斷聯繫時進行貿易和匯款。

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近年，太平洋地區陷入了影響力之爭，諾魯（Nauru）、索羅門群島（Solomon Islands）和吉里巴斯（Kiribati）從過去的友台轉為親中，其中索羅門群島也與中國達成安全合作協議，引起了美國與澳洲的關注。

2008年金融危機後，銀行業的限制使得西方銀行對與太平洋地區的關係持謹慎態度，當地銀行和監管機構往往缺乏發現、起訴金融犯罪的資源，進而增加銀行捲入醜聞的風險。另外，太平洋島國的人口稀少，偏遠地區獲利前景渺茫，無法吸引銀行承擔協助提升法規遵循標準的成本。

世銀東亞和太平洋地區發展主任莫蒂（Lalita Moorty）表示，擬議中的世銀計劃是解決太平洋島國去風險和小規模挑戰的創新方式，如果無法進入海外銀行，太平洋國家將難以接受匯款，迎接遊客或進行貿易，隨著競爭力減弱，太平洋地區匯款成本已升至全球最高水準。

2011年至2022年間，太平洋地區失去了60％的通匯銀行關係，西方銀行過去在這些關係下，與當地銀行合作，以國際貨幣進行交易。近年，澳盛銀行退出了巴布亞紐幾內亞的零售業務，西太平洋銀行（Westpac）一度考慮出售斐濟和巴布亞紐幾內亞的業務，諾魯唯一的銀行澳洲本迪戈銀行（Bendigo Bank）宣佈計劃於2025年退出該國。

與此同時，中國正尋求填補這一空白，中國銀行（Bank of China）在巴布亞紐幾內亞設立了辦事處，並與諾魯簽署了1份備忘錄，研究本迪戈銀行退出後，中國銀行要如何進入市場。索羅門群島、東加（Tonga）和薩摩亞（Samoa）的央行總裁透露，中國的銀行近年對這些國家表達的興趣，但最終沒有任何進展。

3名知情官員表示，過去2年，像本迪戈銀行一樣計劃退出，以及對中國可能介入的擔憂，促使美澳採取行動應對日益惡化的問題。上週，由20多名美國財政部、聯準會（Fed）官員組成的代表團飛往布里斯本，與澳洲、太平洋島國官員進行會議。世銀聲明，根據這項計劃，也將研究如何使太平洋島國對全球銀行更具吸引力，包括建立彙整各國付款的機制，以協助實現規模經濟，這項計劃預計將在未來幾個月內批准。

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