彭博：押注川普勝選將增加 投資界稱可能出現壓倒性勝利

川普受傷後不忘揮舞拳頭向群眾示意。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國前總統川普在造勢場合遭暗殺未遂，牽動美國總統大選選情。《彭博》指出，投資界認為，這次槍擊事件增加川普重新入主白宮的可能性，本週押注川普獲勝的交易將會增加。

川普13日在賓夕法尼亞州的選舉集會被擊中耳朵，聯邦調查局（FBI）已定性事件為暗殺企圖。川普受傷後臉上濺血，但仍揮舞拳頭傳達意志。競選團隊則表示，事件發生後，川普一切都很好。

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固定資產投資組合經理Rong Ren Goh表示，槍擊事件發生前，市場對川普當選總統的前景已做出反應，推高美元並為美國國債殖利率曲線更陡峭做好準備，這些交易可能會在未來一週走強。

這是1981年共和黨籍總統雷根遭暗殺未遂以來，首度有美國總統或主要政黨候選人遭到槍擊，可能會顛覆川普和拜登目前一直勢均力敵的態勢。

Vantage Point資產管理公司首席投資長費瑞斯（Nick Ferres）表示：「我記得雷根在被暗殺未遂後，民調支持率上升22個百分點。這次事件可能會減少選舉的不確定性，很可能會出現壓倒性勝利」。

全球主要國家領袖和美國政界人士均譴責這起槍擊事件，而包括特斯拉執行長馬斯克在內一些企業高層則宣布支持川普。

據報導，移民和經濟一直是美國選民關注的主要問題，根據路透/易普索的民調，選民認為川普是經濟方面更好的候選人，儘管拜登領導的白宮尋求從通膨放緩和失業率較低的穩健經濟中受益。

在川普的領導下，市場分析師預期貿易政策會更加強硬，監管會減少，氣候變遷監管也會更加寬鬆。投資人也預計明年到期的企業和個人減稅政策將會延長，這加劇人們對川普執政下預算赤字上升的擔憂。

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