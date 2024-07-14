川普遭槍擊 川普概念迷因幣聞訊大漲

美國前總統川普（Donald Trump）週六（13日）前往賓夕法尼亞州巴特勒市（Butler）出席造勢活動時，遭到槍擊。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）週六（13日）前往賓夕法尼亞州巴特勒市（Butler）出席造勢活動時，遭到槍擊。消息一出，加密貨幣市場很快地做出反應，包括「TRUMP」、「耳朵還在（Ear Stays On）」等川普概念迷因幣價格聞訊大漲。

綜合媒體報導，川普13日到賓夕法尼亞州巴特勒市出席一場露天造勢，正在台上演說時，現場突然傳出槍響，川普右耳遭擊中受傷流血，所幸並無大礙，槍手則遭到特勤人員擊斃，目前有消息指稱其身分為賓州20歲男子克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）。

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事後川普透過社群網站「Truth Social」發文指出，「我被一顆子彈打到，穿過了我的右耳上部，我立刻意識到出了什麼問題，因為我聽到了呼嘯的槍響，並感覺到子彈撕裂皮膚、流出鮮血」，並對遭波及的民眾家屬表達哀悼之意，稱「令人難以置信的是，我們的國家竟然發生了這種事情」。

川普遭槍擊消息一出，加密貨幣市場很快地做出反應，川普概念迷因幣TRUMP在事件發生1小時內價格暴漲近70％，突破10美元（約新台幣324元）。

不僅如此，相關迷因幣種也大量湧現，當中迷因幣「耳朵還在（Ear Stays On）」受到投資人追捧，在川普槍擊事件發生6小時內狂漲逾150倍，市值一度最高達1400萬美元（約新台幣4.5億元）。

截至台北時間14日中午12點50分左右，TRUMP幣價暫報8.4508美元，24小時漲幅35.86%；Ear Stays On幣價暫報0.01982美元，24小時漲幅32.24%。

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