小米獲中國官方「獨立造車資質認證」 股價聞訊漲

小米獲中國官方獨立造車資質認證。圖為小米創辦人雷軍。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕中媒報導，中國小米汽車已在近日取得獨立造車資質認證。消息一出，小米12日盤中股價一度大漲1.7%。

綜合媒體報導，中國工業和信息化部本月12日發布第385批「道路機動車輛生產企業及產品公告」，小米旗下4款純電動轎車型號出現在最新公示中，值得注意得是，上述4款小米新車型尾標，由此前的「北京小米」變更為「小米」，不僅如此申報企業名稱也由此前的「北京汽車集團越野車有限公司（以下簡稱北汽越野）」變更為「小米汽車科技有限公司」，此意味著小米汽車已取得獨立造車資質認證。

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報導指出，在中國，車企只有拿到造車資質認證，才能成為真正的汽車生產商，否則只能算是造車的設計師。小米先前因未取得造車資質，因此需要借用北汽越野的生產資質認證，申報公司首款車型小米SU7，但儘管使用了北汽越野的生產資質認證，小米汽車仍在小米自建的工廠進行生產。

小米獲獨立造車資質認證消息一出，在香港上市的小米股價12日盤中一度上漲1.7%，盤中高點16.98港元，收盤價16.84港元，漲幅0.96%。

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