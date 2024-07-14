川普遭槍擊 馬斯克正式表態：將全力支持川普

美國前總統川普（Donald Trump）週六（13日）前往賓夕法尼亞州巴特勒市（Butler）出席造勢活動時，遭到槍擊。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）週六（13日）前往賓夕法尼亞州巴特勒市（Butler）出席造勢活動時，遭到槍擊。消息一出，引發全球關注。科技富豪馬斯克（Elon Musk）在社交平台X發文表態，自己將全力支持川普，並希望川普能早日康復。

綜合媒體報導，川普13日到賓夕法尼亞州巴特勒市出席一場露天造勢，正在台上演說時，現場突然傳出槍響，川普臉部與耳朵帶有血跡，疑遭槍擊。

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根據網路影片顯示，槍擊案發生當下，川普一度在持續的槍聲中躲到演講台下方，維安特勤人員蜂擁上台試圖將川普以最快速度護送下台，但現場麥克風收音到川普要特勤人員「等一下」，隨即挺直身體，握拳高舉右手對支持者喊著「戰鬥！戰鬥！」，最後在多名特勤人員護送離場。

馬斯克隨後在社群平台X上轉發川普「英勇喊話」的影片，並正式表態他將全力支持川普，並希望川普早日康復。

不僅如此，馬斯克還PO出川普臉部流血，高舉右手喊話，美國國旗作為背景的照片，稱「美國上一次有這麼強悍的總統候選人，是老羅斯福（Theodore Roosevelt）。」

根據美國特勤局（United States Secret Service）在事後發表聲明指出，槍手已被擊斃，現場群眾另有1死2重傷。

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