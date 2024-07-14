中國對台灣年輕人失去吸引力 經濟學人：北京搞統戰沒用

中國利用夏令營和交流團等名義吸引台灣年輕人赴中參訪，但隨著中國經濟放緩、國安法規緊縮，中國吸引力逐漸下滑，統戰成效似乎受到影響。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國利用夏令營和交流團等名義吸引台灣年輕人赴中參訪，希望藉此培養他們對中華民族的認同感，但隨著中國經濟放緩、國安法規緊縮，中國吸引力逐漸下滑，統戰成效似乎受到影響。

英國《經濟學人》11日報導，22歲的台灣青年Henry Wang近期結束一場愉快的四川行。 他前往中國參加為台灣年輕人舉辦的營隊，在四星級飯店住了7個晚上、吃火鍋、看熊貓，還參訪歷史古蹟，而大部分的費用由中國政府負擔。旅途中唯一令人討厭的是政治灌輸，他必須忍受關於兩岸統一的長篇大論、對中國國家主席習近平的溢美之詞，以及關於兩岸一家親的歌曲。

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Wang表示，「我把它當成參加低價旅行團必須付出的額外代價」，他認為，只要認知到自己參加的是統戰團，就能忽略這些政治宣傳。

中共中央統戰部資助許多這樣的旅行，目的是讓台灣高中生和大學生沉浸於中國文化中，培養他們的中華民族主義意識。2020年以前，每年夏天都有數千名台灣學生前往中國實習或交流，這些活動在武肺疫情期間基本上停止，但訪團數量在中國疫情解封後又開始增加。去年，中國官員吹噓所有台灣年輕人都參加了中國的夏令營和活動。

「2024兩岸青年高峰會」7月3日在北京登場，約有1300名台灣人參加，國台辦主任宋濤致詞時呼籲，兩岸青年要成為反對台獨分裂的先鋒力量。

中國國家主席習近平曾表示，中國和台灣年輕人應成為和平統一的動力。 前總統馬英九今年4月赴中國訪問，於北京進行馬習二會時，習近平提出在台灣民眾中培養中華民族主義的新口號。中國官媒《新華社》隨後發表評論：「台灣青年並非所謂天然獨，而是在他們的血液中流淌著中華民族的文化、歷史和價值觀，深深地藏在他們的心裡。」

馬英九透過視訊向「2024兩岸青年高峰會」致詞時指出，希望未來繼續推動兩岸青年交流，「共創中華民族的美好未來」。在中國杭州舉行的另一場活動中，前國民黨主席洪秀珠警告，美國正試圖將台灣推向與中國的戰爭，兩地的年輕人應該聯合起來抵制。

但中國的所有動作並未贏得台灣年輕人的支持。民調顯示，台灣35歲以下的成年人超過80%認為自己是台灣人而不是中國人。在20多歲的民眾中，有超過90%認為台灣和中國是2個不同的國家，這個年齡層的民眾，對於在中國工作、求學或投資的興趣正在減弱，表示有興趣的比例從2019年的33%下降到2022年的3%。

相較2010年代中期，每年有1300名台灣學生前往中國就讀大學，目前每年約只有300人。過去10年來，30歲以下台灣人赴中工作的人數已減少約70%，在2022年已降至1.7萬人。

《經濟學人》指出，中國吸引力下降是很容易理解的。中國曾被台灣年輕人視為經濟機會之地，如今隨著經濟放緩，活力已大大減弱。中國年輕人也散播有關失業、幻想破滅或精疲力盡的梗圖。

然後是中國日益具威脅性的法律環境。 6月21日中國最高人民法院和公安部聯合發布了「懲治『台獨』頑固分離主義分子犯下分裂國家罪、煽動分裂國家罪的新指引」。這些規則禁止諸如推動台灣加入國際組織或在媒體上暗示台灣不是中國一部分等活動。任何被發現違法的人都可以缺席審判；有些違法行為，例如「借助外部勢力策劃獨立」，可能會被判處死刑。

像Wang一樣，許多台灣人可能認為這種統戰旅遊是一筆划算的交易，但不太可能改變他們的觀點。過去的研究表明，隨著台灣人與中國的接觸越來越多，他們會關注差異，而他們的台灣認同也會變得更強。

Wang就對中國沒有特別的歸屬感，他建議把中國推動的統戰之旅作為體驗「陌生文化」的一種方式，而這與中國希望透過此類訪問實現的目標背道而馳。

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